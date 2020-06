Denuncian agresión de policía a ciudadano por no llevar tapabocas

Habitantes del barrio Tasajero, en Cúcuta, Norte de Santander, registraron en videos el presunto abuso de autoridad y exceso de fuerza de un policía, quien inmovilizó a un padre que caminaba por un parque junto a su hijo sin usar tapabocas y sin cédula.

En las imágenes se ve a un hombre sujetado por un policía a la altura del cuello, mientras sostiene con una mano a su hijo. Aunque el padre de familia no opone resistencia, permaneció inmovilizado durante varios minutos.



“Yo estoy tranquilo, usted es el que me está ahorcando. Mi hijo tiene cuatro meses de no salir, y hoy me da por salir con el niño a esta hora y hay problema”, protestó el hombre.

Le puede interesar: Así sobreviví a una caída de 600 metros en un parapente



En medio de los reclamos de vecinos del sector y el llanto del niño, el uniformado intentó conciliar con el hombre para que mostrara su cédula y le exigió respeto hacia la autoridad.



“El uso de tapabocas es obligatorio, tiene que aprender a respetar a la Policía, le estamos diciendo decentemente que se retire porque no puede estar acá”, afirmó el uniformado.

📢DENUNCIA:



En Cúcuta la Policía protagonizó un abuso de autoridad y exceso de fuerza, neutralizaron por el cuello a un señor que estaba en compañía de su hija, que es menor de edad.



Denuncia su prima: @MoncadaMelina.



¿Hasta cuando estos abusos de la Policía? pic.twitter.com/vQUoMxHExE — Juan Camilo (@JUANCAELBROKY) June 10, 2020

El Policía negó que la acción haya ocasionado lesiones personales y aseguró que el hombre fue grosero: “ante la orden policial, respondió diciendo: 'Haga lo que se le dé la gana'”.



Teresa Ibarra, líder comunal del barrio Tasajero, expresó que, a excepción de este caso: “los residentes han cumplido con las medidas de bioseguridad y hacen uso obligatorio del tapabocas”.



El hecho generó comentarios en las redes sociales, miles de personas rechazaron el uso excesivo de la fuerza de la Policía en presencia de menores de edad y por otro lado, consideraron retadora la posición del padre de familia ante el llamado de la autoridad.

Lea también: Así fueron los últimos días del ‘Pupileto’ contagiado de covid-19



La Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc) abrió un proceso disciplinario al uniformado para determinar si en la acción policial hubo uso desmedido de la fuerza. Al padre de familia, quien ya tenía una sanción por no acatar la cuarentena, le fue impuesto un comparendo.



La Policía invitó a la ciudadanía a respetar el aislamiento social obligatorio y ratificó su compromiso para garantizar la seguridad y el cumplimiento de los decretos del gobierno nacional y las alcaldías locales que buscan prevenir el contagio de la Covid-19.

CÚCUTA