Indignación y rechazo ha causado en el departamento de Magdalena la acción del concejal del municipio de Sitionuevo, Rafael Vargas, quien decidió resolver sus diferencias con el alcalde de esa localidad haciendo disparos contra su residencia.



El ataque del cabildante hacia la propiedad del mandatario municipal quedó grabado en una cámara de seguridad instalada en el lugar.

En el video se ve al concejal Vargas llegando tardes horas de la noche visiblemente ofuscado portando un arma de fuego en sus manos. Al parecer su intención era provocar al alcalde José Alcides Manga para que saliera de su casa.



En ese propósito hizo inicialmente algunos disparos al aire, pero al no haber ninguna respuesta por parte del burgomaestre, atacó con su pistola el inmueble en varias oportunidades.



A pesar de la insistente conducta violenta de Rafael Vargas ninguno salió a enfrentarlo de la vivienda del alcalde. Señalan testigos, que se solicitó la presencia de la policía, pero al llegar ya el concejal se había marchado.



El alcalde José Alcides al ser contactado por estos hechos no quiso profundizar en el problema que existe con el cabildante; no obstante, dejó claro que ya interpuso una denuncia penal en su contra por poner en riesgo su vida y la de su familia.



El concejal que sigue en libertad tampoco ha querido referirse a esta situación que empaña su imagen frente a los ojos de la opinión pública.

Por Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv