En video: cierre de Plaza de los Coches en Cartagena migró prostitución a otras calles

Un video captado por una ciudadana en el Centro Histórico de Cartagena evidenció la forma como el fenómeno de la prostitución se ha expandido por varias calles de este escenario patrimonial.



Las imágenes captadas durante una madrugada del pasado fin de semana muestran el activo comercio sexual, al aire, que se ha tomado las calles de las Carretas y Segunda de Badillo.



(En contexto: 'No nos afectan redadas porque trabajamos en la calle', trabajadora sexual de Cartagena)



Aunque este paisaje no es nuevo en las madrugadas de la Ciudad Colonial, la ciudadana asegura que con el cierre de la Plaza de los Coches- hasta el pasado 31 de diciembre epicentro de las trabajadoras sexuales- el fenómeno se ha trasladado a otros sectores.

Corredores para el ejercicio de la prostitución al aire

libre, y para el tráfico y consumo de drogas

Agradezco inmensamente a @cantaletina por su observación. Nosotros no nos la sabemos todas y cuando hablo de #UnidosParaAvanzar, es porque la ciudadanía también lidera y cuestiona desde sus tribunas para advertirnos de lo que, a lo mejor, no vemos. La idea es leer, atender,… https://t.co/lN4Sl6aDai — Dumek Turbay Paz (@dumek_turbay) January 15, 2024

“Ayer me recorrí desde Getsemaní, Centro (Torre del Reloj) hasta San Diego y Santo Domingo. Lo que vi es precisamente lo que usted expone. Mientras, las demás calles llenas de trabajadoras sexuales, jíbaros, ladrones. Y extranjeros buscando drogas y alcohol”, dice la ciudadana que eleva sus denuncias en la red social X.



Pero el fenómeno no es nuevo, además, la Calle del Colegio y la Calle del Porvenir (a pocos metros de la Universidad de Cartagena) son desde hace años, especialmente después de la pandemia, corredores para el ejercicio de la prostitución al aire libre. Pero también para el tráfico y consumo de drogas.



(En contexto: Desarticulan red de tráfico sexual en Cartagena que usaba a menores para explotarlos)



Según el alcalde de la ciudad, Dumek Turbay, cerca de 810 mujeres merodean en las noches y madrugadas estas calles de la ciudad amurallada en busca de clientes, en su mayoría, viajeros internacionales.



Es por ellos que los primeros operativos del Distrito, a inicio de año, se concentraron en estos corredores donde, según el alcalde, abren bares que propician el encuentro entre turistas extranjeros y mujeres.



Al video publicado por la ciudadana el mandatario respondió: “Agradezco inmensamente a @cantaletina por su observación. Nosotros no nos la sabemos todas y cuando hablo de #UnidosParaAvanzar es porque la ciudadanía también lidera y cuestiona desde sus tribunas para advertirnos de lo que, a lo mejor, no vemos. La idea es leer, atender, escuchar para corregir. Tomo atenta nota y será mi primer llamado de atención mañana en el tercer Consejo de Gobierno que haremos desde el CDI de La Perimetral”.



El alcalde de la ciudad, en entrevista con EL TIEMPO, señaló que los bares que permiten el ejercicio de la prostitución y promueven la explotación sexual están identificados. En la mayoría de estos bares las mujeres, además, reciben comisiones por los consumos de los clientes, en un negocio redondo.

Más noticias en Colombia

Cartagena