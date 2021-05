Chambonada en Cartagena: taxistas invaden ciclorruta durante protestas

En medio de la jornada de protestas y bloqueos del gremio de los amarillos en Cartagena, se difundieron videos donde se ve la forma arbitraria como los taxistas invaden la ciclorruta y las playas sobre el Parque Lineal de Crespo.



Uno de los videos registrado por un ciclista muestra el momento en que motos y dos taxis invaden el carril que exclusivo para bicicletas poniendo en riesgo la vida de deportistas y niños que hacen uso de estos espacios públicos.



(Además: En Cartagena, taxistas protestan contra plataformas digitales)

Pero el paso de los taxistas es apenas la punta del iceberg de las problemáticas que hoy viven las comunidades que hacen uso de este pulmón de la ciudad.



El Parque lineal del Crespo hoy no tiene dolientes luego de que la concesión vial anunciara que no administra el parque. Sin embargo, el Distrito no ha asumido el mantenimiento, las luminarias se las robaron y un parque que prometía ser lugar de encuentro de las familias cartageneras hoy es nido de atracadores.



Varios ciclistas han sido asaltados a su paso por el pulmón de Crespo.



(Lo invitamos a leer: Cartagena llega al 80 % en ocupación UCI y mantiene el toque de queda)

Cartagena

Más noticias en Colombia

Sobrevivientes: Cuando el deseo de vivir es más fuerte

Así avanzan movilizaciones de este lunes; Comité dice que paro sigue