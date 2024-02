Video | Camionero que atacó a ciclista en carretera da su versión: 'Me fui con un palo'

En redes sociales está circulando un video en el que se evidencia una fuerte pelea entre un ciclista y un conductor de una tractomula en plena carretera. Lo más impactante del clip es que se puede ver como el conductor se baja del vehículo para agredir al ciclista con un palo.

Un segundo ciclista está presente en la discusión, pero, es él quien graba el momento de la pelea y se enfoca en dejar todo registrado en el video. Horas más tarde, el conductor del video publicó en TikTok su versión de lo sucedido y aseguró que los ciclistas subieron a redes sociales solamente "lo que les convenía".

Desde la cuenta de TikTok @Luisfranciscopati5, Luis Francisco Patiño, dijo: "Resulta que esos señores no están contando la versión que fue... yo estaba en la báscula por la vía que va Facatativá - Bogotá, por el sector El Corzo y el señor (ciclista) llegó a agredirme".



Luego narró que el ciclista, según él, golpeó al carro y cuando el conductor se bajó empezaron a discutir porque lo culpó de casi arrollarlo momentos atrás. En medio de la discusión, el ciclista le propinó un puño y, según su versión, se retiró del lugar.



"Me tiró un puño, rompiéndome los labios, tengo el labio roto y salió y se fue con otros dos señores", enfatizó.



Momentos después, narró que lo alcanzó: "Llevaba mucha ira... y me le fui con un palo que estaba en la mula y me le fui a responderle".



Al finalizar el video indicó que en la báscula, donde se presentó el primer pleito, deben encontrarse videos de lo sucedido y también recalcó que publica el clip para resolver las preguntas que está encontrando en redes sociales.

