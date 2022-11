Es viral en redes sociales un video en el cual se ve a Carlos Torres Cohen, alcalde en ejercicio del Carmen de Bolívar (Bolívar) justo en el momento en el que lanza improperios contra un grupo de policías de carretera que le hacen un llamado en un retén.



"Vengo puto, hagan su trabajo bien hecho, ustedes no más sirven para guevoniar a la gente de bien, por qué no salen a trabajar. ¡Grábame! ¿Por qué no sales a buscar el clan? Ah, es al alcalde de El Carmen de Bolívar a quien van a joder", señala en el video el mandatario.



"Ustedes lo único que hacen es joder a la gente de bien", le dice Carlos Torres, alcalde de el Carmen de Bolívar del Centro Democrático, a los oficiales de Policía que trasnochaban cumpliendo su labor.



En entrevista con EL TIEMPO, el alcalde manifestó que había llegado a Cartagena, en un vuelo desde Bogotá, a la media noche del pasado viernes, tras una larga jordana de reuniones de trabajo.



“Venía con mi hija y teníamos el carro que nos estaba esperando en el parqueadero. A esa hora arrancamos para el Carmen, en uno de los retenes de Turbaco, la Policía detiene el carro y mi conductor, respetuoso, les dice que viene el alcalde del Carmen de Bolívar. El Policía da la vuelta y me abre la puerta. Vengo dormido. Comienza a increparme que ‘qué hace un alcalde a esta hora por carretera’”, narra el mandatario.



Carlos Torres Asegura que venía agotado y con varios problemas por solucionar en su pueblo, y que la postura agresiva de los policías lo sacaron de casillas.



"Este no es un caso de '¿Usted no sabe quien soy yo?', como lo quieren hacer parecer", añade Torres Cohen.



