tendrán hasta mayo próximo para debatir los proyectos que finalmente quedarán incluidos y que serán la hoja de ruta para las políticas públicas del Presidente.



Algunos congresistas de la región quedaron sorprendidos pues pese a las gestiones varios proyectos de relevancia regional como el hospital de alta complejidad Nuestra Señora de los Remedios Carolina Larrate no quedó incluido. Tampoco aparece el parque San Mateo en Pereira.



“Vemos con preocupación que proyectos importantes como el hospital de cuarto nivel, el parque San Mateo o El Salado de Consotá no fueron incluidos, esperamos con la bancada parlamentaria poder incorporarlos”, señaló el representante a la Cámara por Risaralda, Alejandro García.



Los dos senadores y los cuatro representantes a la Cámara por este departamento emitieron un comunicado a la opinión pública.



“En 2022 se desembolsaron los primeros 200 mil millones de pesos para la construcción del hospital de cuarto nivel, además los congresistas de Risaralda, logramos que en el presupuesto general de la Nación para el 2023 se incluyera la segunda partida por otros 200 mil millones de pesos, aun así quedaría faltando la tercera y última partida de 200 mil millones de pesos correspondientes a 2024”, dice el comunicado.



El hospital es uno de los más importantes para la región pues brindará atención médica de alta complejidad a más de 3 millones de personas de Caldas, Quindío, Risaralda, Chocó, Norte del Valle y algunos municipios de Tolima.



El representante García agregó que “seguiremos en la búsqueda de que los proyectos de nuestra región queden en el Plan Nacional de Desarrollo. Esta es la primera vez que los 19 congresistas del Eje Cafetero nos unimos para promover de manera conjunta los proyectos estratégicos de nuestra región”.



No obstante, el tren de cercanías del Eje Cafetero tiene luz verde y sí fue priorizado por el Gobierno Nacional.



“Con los esfuerzos puestos se logró incluir el proyecto de integración regional de Tren de Cercanías del Eje Cafetero. Les cuento que se movilizarán grandes volúmenes de productos como caña de azúcar, café y productos industriales, serán económicamente sostenibles e impactarán de manera positiva a más de 2.7 millones de habitantes de la zona cafetera”, dijo el senador pereirano, Juan Pablo Gallo.



Por su parte, el gobernador del Quindío, Roberto Jairo Jaramillo, dijo que “aplaudimos que quedara incluido el tren de cercanías, un proyecto ambicioso de la región, que no es solamente de carga sino turístico. El teleférico de Salento también quedó incluido, es un proyecto de gran impacto, estaremos atentos a que se pueda cumplir”.



La situación en Caldas no dista mucho de la del resto de la región. Congresistas, miembros del ejecutivo y gremios han visto con buenos ojos los proyectos incluidos en el Plan, pero reclaman por otros sectores que parecen desprotegidos y que dejarían sin recursos algunas iniciativas previamente concertadas.



Entre los proyectos estratégicos que sí quedaron incluidos está el controversial Aeropuerto del Café, que después de muchos escándalos finalmente recibe el respaldo tangible del Gobierno. Además, el Sistema Integrado de Transporte Público para Manizales, la rehabilitación y mejoramiento del corredor Chinchiná - Mariquita –Honda y la Plataforma Multimodal de La Dorada, que hace parte del macroproyecto de conexión férrea entre Buenaventura y el Corredor Férreo Central (La Dorada - Santa Marta).



Adicionalmente, como iniciativas de impacto para la región, quedaron el Tren de Cercanías del Eje Cafetero y el mejoramiento de vivienda de interés social para grupos étnicos, considerando que en el departamento hay población indígena y afrocolombiana.



“Quedamos muy satisfechos de que, a partir de los Diálogos Regionales Vinculantes, se hayan logrado priorizar estos proyectos tan importantes para el departamento de Caldas. Proyectos estratégicos y que buscan el desarrollo vial, la conectividad y competitividad del departamento”, señaló Juan Martín Zuluaga Tobón, gerente general del Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Caldas -Inficaldas.



Por su parte, la representante a la Cámara por Caldas, Juana Carolina Londoño, manifestó que, en los próximos días, junto con toda la bancada de la región Eje Cafetero analizarán otros proyectos para ver cómo quedarían realmente aplicados en la región.



“Quedaron proyectos estratégicos muy importantes, varios de hechos que incluyen al río Magdalena, un tema que hace varios meses reclama el departamento, pero vamos a revisar cómo lo macro del Plan Plurianual de Inversiones (PPI) segmenta a Caldas en varios temas, uno de ellos el malecón para Supía (municipio de Caldas que ha sufrido inundaciones por crecientes de los ríos), además de todo el tema de vías terciarias, que son una necesidad urgente”, dijo Londoño.



Entre tanto, Guido Echeverri, el único senador que tiene Caldas en el Congreso y quien fue Gobernador el pasado periodo, se mostró muy preocupado por algunas ausencias. “Preocupa que muchas de las líneas clave de inversión del Departamento de Planeación no están inmersas en el PPI para Caldas. No aparece el acceso económico para alimentos, empleo digno y educación rural, de la mayor importancia”, indicó a través de sus redes sociales el senador.



Igualmente, aseguró que en PPI hay algunas situaciones a revisar, una de ellas que la línea de "Ciencia, tecnología e innovación" aparece repetida y otras de las líneas consideradas días atrás faltan. “¿Cuál es la explicación a esto y qué impacto tendrá en el departamento si no se ajusta?”, agregó.



Ante estas inquietudes, los congresistas aseguraron que el próximo mes seguirán en reuniones con funcionarios del Departamento Nacional de Planeación, de manera que pueda haber garantías en este proceso.