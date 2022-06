Cuatro corregimientos en jurisdicción de Tolú (Sucre) decidieron rechazar la entrega de un complemento alimenticio del Plan de Alimentación Escolar -PAE- por considerar que discrimina a los niños, al no cubrir el 100 por ciento de la población.



La situación se registra en las Instituciones Educativas Nueva Era, Santa Lucía Molongá, Huertas Negras y El Palmar.



Niños prefieren quedarse en los salones y no ver que sus amigos sí están consumiendo alimentos

...eran 108 alumnos beneficiarios y este año solamente aparecen 30 cupos en el programa, por lo tanto los padres de familia sienten que les están vulnerando los derechos a sus hijos

TWITTER

“Hasta el momento los niños de Nueva Era no han recibido el servicio, ya que son 108 alumnos beneficiarios y solamente aparecen 30 cupos en el programa, por lo tanto los padres de familia sienten que les están vulnerando los derechos a sus hijos”, dijo Luis Moreno, veedor de la Veeduría Control y Transparencia por Colombia.



Afirma además que los niños que no aparecen en el listado de beneficiarios, cuando están entregando el complemento a sus compañeros, se quedan en los salones de clases para presenciar la escena.



“La situación es fuerte para estos niños, prefieren quedarse en los salones y no ver que sus amigos están consumiendo alimentos, mientras que ellos no reciben nada”, cuenta el veedor nacional.

Decidieron apoyar a los padres de familia y no recibir el complemento designado por la administración departamental de Sucre. Foto: Jonh Jairo Bonilla

Deserción escolar

hay inconformidad por parte de docentes, padres de familia y comunidad porque el PAE para la vigencia de 2022 ha realizado el más cruel recorte del presupuesto para cumplir con esa obligación,

TWITTER

Los docentes del Centro Educativo Nueva Era decidieron apoyar a los padres de familia y no recibir el complemento designado por la administración departamental de Sucre.



“En estos momentos hay inconformidad por parte del cuerpo de docentes, los padres de familia y la comunidad en general, porque el Plan de Alimentación Escolar -PAE- para la vigencia de 2022 ha realizado el más cruel recorte del presupuesto para cumplir con esa obligación, que es alimentar a los estudiantes del sector rural”, indica el docente Vicente Carlos Mercado Vélez.



Explica que la comunidad estudiantil vigente en las cuatro Instituciones Educativas que han rechazado el complemento de alimentos es de 294 alumnos y solamente 134 han sido beneficiados con el programa.



“Consideramos que es una vulneración de los derechos fundamentales de los estudiantes y una causal para general mayor nivel de deserción escolar. Por esa razón, ninguna de las sedes acepta el complemento alimenticio industrializado que se nos está entregando”, expresa el docente Vicente Mercado Vélez.



Por su parte, los padres de familia pidieron igualdad en del programa y no dejar por fuera a niños que necesitan del programa.

Presupuesto no alcanza

El secretario de educación departamental, Gregorio Casas, ha manifestado que presupuestalmente es imposible cumplir con la cobertura del 100 por ciento y así no ha dado a conocer.



El mismo inconformismo de los habitantes de la zona rural de Tolú se ha presentado en otras subregiones, como en La Mojana y El San Jorge, donde los padres de familia también protestaron.



Francisco Javier Barrios

Sincelejo

