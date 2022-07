En Valledupar se están robando y matando los caballos de los carromuleros (vehículos de tracción animal) que transitan por la ciudad.



En lo que va del año se han desaparecido 49 caballos, tres de ellos fueron víctimas de ataque con armas de fuego y golpes contundentes.



“Prácticamente los carromuleros nos estamos quedando sin estos animales, diariamente se están robando cerca de tres caballos. Varios de ellos fueron encontrados con disparos en la cabeza, desconocemos los motivos”, explicó José Calderón, representante de los carromuleros de Valledupar.

La preocupación de los afectados es creciente, ya que esta problemática es recurrente. Alegan que han venido formulando las denuncias ante las instancias pertinentes, pero no se avanzan las investigaciones.



“Públicamente hemos venido denunciando ante la alcaldía, la policía, pero no avanzan las investigaciones. Las autoridades acuden hasta los sectores donde se presentan los casos, pero luego seguimos con el mismo problema”, recalcó Calderón.



Los propietarios de estos animales consideran que el hurto y la muerte de caballos podría obedecer a la venta ilegal de carne equina para la producción de embutidos.



De ser cierto esta apreciación, los vallenatos ‘relinchan’ porque estaría presentándose una comercialización clandestina de esta carne en el municipio.



“Creemos que los estarían utilizando la carne para hacer pinchos, butifarras, que expenden en las calles”, enfatiza el representante.



El gremio de carromuleros de la ciudad lo conforman 318 personas, quienes piden se les respete sus derechos para seguir laborando como transportadores de carga.



“Estamos al borde de la locura, físicamente no encontramos salida. Tenemos familias y hay que seguir llevando el sustento al hogar”, subrayó.

Sustitución de vehículos

Frente a esta situación solicitan revisar la opción de motocarros cargueros, los cuales hacen parte de la iniciativa de reconversión laboral.



En la administración anterior se les hizo una caracterización, sensibilización, y capacitación para determinar quienes podrían ser parte de esta propuesta de negocio, coordinado por la alcaldía de Valledupar. En esa ocasión se beneficiaron 26 carromuleros.



La secretaría de gobierno municipal destacó que la proyección de reconversión laboral para este gremio está incluida en los planes de la administración. En este momento se adelanta un proceso con varios sectores para apoyarlos en esta iniciativa.



“El otro mes entra en servicio el albergue de bienestar animal que construye la alcaldía. Cuando esto se dé, ya tendremos donde llevar los caballos para luego avanzar en el proceso de reconversión”, resaltó Arturo Calderón, secretario de Gobierno Municipal.

Ludys Ovalle Jácome

Especial para EL TIEMPO

Valledupar