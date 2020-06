En Valledupar rompen cuarentena para bañarse en el río Guatapurí

En Valledupar, decenas de personas hicieron caso omiso a las medidas de distanciamiento social adoptadas por el gobierno nacional y de las autoridades locales para evitar la propagación del covid-19.

La situación se presentó este domingo en el río Guatapurí y los alrededores del Balneario Hurtado, principal zona turística de la ciudad, donde fue sorprendido un grupo de jóvenes bañándose en el afluente, desacatando las restricciones a este lugar, sin tener en cuenta el uso de elementos de bioprotección y medidas sanitarias, lo que obligó a las autoridades tomar cartas en el asunto.



“Se realizaron un total de 20 comparendos a quienes no acataron la orden de la policía. Desde el inicio del aislamiento en la capital del Cesar se han realizado un total de 5.594 comparendos y 95 personas han sido capturadas por violación de la medida sanitaria”, dijo el coronel Juan de Los Reyes, comandante de la Policía del Cesar.



El número de comparendos es pequeño con la cantidad de personas que se pudieron observar en un video que mandó la propia Policía del Cesar. Según algunos, acudieron al río para combatir el calor que azota por estos días a la región Caribe.



Desde la Alcaldía de Valledupar también se hizo un llamado a la comunidad para que no siga actuando de manera irresponsable frente a estas medidas e invitó a la ciudadanía a denunciar estas conductas irregulares.



“Es la primera vez que se presenta una aglomeración de esta naturaleza. Por eso hemos venido direccionando varias medidas e implementado la ley seca para evitar este tipo de situaciones que afectan la salud de toda la ciudadanía”, recalcó un funcionario de la alcaldía de Valledupar, donde se han registrado 321 casos de covid-19 hasta este domingo en la mañana.

Por LUDYS OVALLE JÁCOME

Para EL TIEMPO VALLEDUPAR