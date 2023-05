Por diez y quince mil pesos se estarían alquilando bebés en Valledupar para que los usuarios del Sisbén puedan agilizar sus trámites sin contratiempos.



La oferta es amplia, generalmente incentivada, al parecer, por un grupo de extranjeros que residen en la capital del Cesar, que optan por saltarse el filtro de pico y cédula para la asignación de la atención.



"Uno se da cuenta por el acento que son extranjeros. Entre ellos mismos se rebuscan con los niños y establecen precios para pasar sin filtros", comentó una fuente que prefirió omitir su nombre por seguridad.

Este tipo de irregularidad vendría presentándose desde la semana pasada. El hecho más reciente se develó tras la denuncia de una persona que hacía parte de la extensa fila en la entidad. Esta se percató de que, entre el grupo de usuarios, había más de setenta menores de edad cargados por mujeres, organizadas cuidadosamente.

“El hombre gritó: 'Están alquilando bebés para poder ingresar sin filtro'. Ese día se formó un problema porque un señor estaba organizando a un grupo de mujeres con niños en brazos y los colocó en primera fila. Saben que, por ley, los menores requieren atención prioritaria", comentó Cecilia Castro, jefe de la Oficina Asesora de Planeación Municipal.



Diariamente la entidad atiende aproximadamente entre 600 y 700 personas. Esto hace que el curso de la tramitación se prolongue. Para evadir la espera, también utilizan a adultos mayores, a quienes les pagarían por este oficio.



"Algunos comentan que pagan a los adultos mayores una cantidad determinada para que hagan la fila. Anteriormente también nos llegaron quejas que debían entregar un recibo al momento de ser atendidos. Entonces cobraban por la fotocopia y por ayudarles a escribir la información del mismo", detalló Castro.



La funcionaria destacó que en torno a este ‘negocio’ estaría circulando otra modalidad lucrativa: 'El préstamo de hogares y maridos', una estrategia para clasificar en el registro de la base de datos del Sisbén. De esta manera, pueden acceder a los diferentes subsidios que ofrece el Estado.



"En una residencia que tiene máximo dos habitaciones, aparecen hasta 18 hogares. Parece ser que en la misma casa se divide el grupo familiar. Es decir, estarían prestando estos lugares y maridos. Las personas van cambiando de estrategia a medida que el Gobierno Nacional va direccionando las dinámicas y requisitos para acceder a los diferentes beneficios del Estado de manera individual", explicó la funcionaria.

Otras anomalías para aprovecharse del Sisbén

El trabajo informal sigue primando. Foto: Archivo/ EL TIEMPO

El Sisbén (Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales) permite clasificar a la población de acuerdo con sus condiciones de vida e ingresos.



Es utilizado por el Gobierno Nacional para focalizar la inversión social y garantizar que sea asignada a quienes más lo necesiten.



Actualmente en Valledupar están registradas 380 mil personas en el Sisbén, de las cuales 60 mil han sido bloqueadas este año. Hoy en día reposan en esta entidad más de mil tutelas de usuarios reclamando sus beneficios.

"Anteriormente podrían acceder a estos beneficios las personas de categorías A, B, C y D. Ahora solo pueden acceder los que están en extrema pobreza", resaltó una funcionaria del Sisbén.



Esta situación es la que ha incrementado las extensas filas en la entidad y, por ende, sobresalen este tipo de anomalías.



"Esto se ha vuelto inmanejable. Cuando ven que no tienen derecho a estos recursos o beneficios, entonces se vuelcan en la entidad para reclamar sus derechos. Les decimos que no se dejen chantajear para agilizar los trámites de sus registros, pero hacen caso omiso", destacó Planeación Municipal.

Medidas y controles para evitar irregularidades en el Sisbén



Ante la alerta y preocupación generada a raíz del presunto negocio de 'alquiler de bebés', miembros de la Policía de Infancia y Adolescencia, en coordinación con funcionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Migración, vienen realizando controles en los puntos de atención del Sisbén.



Verifican que las personas que se presentan con menores de edad puedan corroborar su grado de parentesco.



Entretanto, la entidad aseguró que en julio contará con instalaciones más amplias y mejores sistemas tecnológicos que permitan agilizar la atención a los usuarios.



"Es una antología de causas que ha generado estas anomalías. He tenido que cambiar seis administradores de la entidad y asumir personalmente las riendas de la misma para saber lo que estaba pasando. Tengo amplia experiencia como funcionaria pública y sé de todos los riesgos que se puedan presentar en este tipo de trabajo. Con la nueva oficina estableceremos todos los controles para ejecutar eficazmente la trazabilidad del Sisbén", puntualizó Castro.

Ludys Ovalle Jácome

Especial para El Tiempo

Valledupar