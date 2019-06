Rapero habría confesado que cometió un homicidio en video musical

Con una canción de rap de tres minutos, Yersey Fernando Tami habría confesado haber cometido el asesinato de Iván Castellanos Rangel, un comerciante de 22 años de edad que murió luego de que al parecer este cantante le disparara en su negocio de venta de zapatos ubicado en el Centro Comercial Panamá, en la carrera 15 con calle 37 de Bucaramanga.

El crimen se cometió el pasado cuatro de junio en horas de la noche, y al día siguiente, Yersey Tami Music, como aparece en su canal de Youtube, subió un video titulado 'Cosas del Corazón', donde aparecen fotos de sus dos hijos y su expareja, quien sería la actual novia de la víctima.

En la canción cuenta que la mujer estaba con otro hombre mientras ellos tenían una relación y acepta que cometió muchos errores, pero que ya era muy tarde y no pudo soportarlo. "La voz de una angelito me dijo y era seguro lo que yo sospechaba, me estaba viendo la cara aprovechando que en ella yo confiaba, traté de superarlo pero el último día yo me enteré que él la presentaba como su mujer y al pequeño como su hijo y era el mío’, canta Yersey.

El artista también relató cómo sucedieron los hechos en donde también resultó herido otro joven que trabajaba en el local y que al parecer intentó quitarle el arma.

"Me llené de ira, yo no podía pensar que ella llegaba a su casa, estaba sediento, quería adrenalina, entonces llegué y lo busqué lo encontré sentado, recuerdo exactamente que por rabia estaba cegado, otro tipo se tiró a arrebatarme, no tuve otra opción, tuve que dispararle, entonces yo hui, quería salir de ahí, que me juzgue mi diosito, pero tenía que ser así, ahora debo entregarme, pues no quiero huir y sé que en algún tiempo me van a recluir’, dice en la canción.



En la descripción del video se puede leer, "Son mis hijos y nadie puede quitármelos excepto Dios... Quiero que sepan que asesine por amor, por recuperar lo que es mio, mi familia.. Que todos los que vean este vídeo se enteren de la verdad que mi niño y mi niña son míos, de ningún otro becerro los quiero mis fieles seguidores me voy una larga temporada pero no los olvidaré".



Pese a que el hombre está identificado, y según el general Manuel Vázquez, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, tienen el material probatorio que facilita su judicialización, aún no ha sido capturado y tampoco se ha entregado, como él mismo dice que va a hacerlo en su canción.

Este es el video de la canción

Rapero Video de la canción 'Cosas del Corazón'.

MARÍA ALEJANDRA RODRIGUEZ

Corresponsal EL TIEMPO

Bucaramanga @mariasrodriguez