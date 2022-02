En el ojo del huracán se encuentra el candidato a la Cámara por La Guajira Juan Loreto Gómez Soto, tras conocerse una supuesta presión por parte de funcionarios de la alcaldía de Uribia a invasores de un predio, a los cuales les estarían prometiendo títulos de tierra a cambio de votos.



Las denuncias de las exigencias del voto este 13 de marzo a cambio de escrituras de predios, arropan también al senador Mauricio Trujillo, quien aspira repetir curul, ambos representan al Partido Conservador.



Ellos son los candidatos que respalda el equipo por la ‘Transformación de Uribia’, que llevó a la alcaldía al actual mandatario Bonifacio Henríquez.

Predio lo donó Ministerio de

Defensa al municipio de Uribia

Las denuncias están relacionadas en el predio ‘Flor del Campo’, que hasta hace unas semanas era propiedad del ministerio de Defensa, pero le fue cedido de forma gratuita al municipio a través de la Resolución No. 0225 del 25 de enero de 2022.



Dicho predio está compuesto por unas 366 hectáreas y de acuerdo a lo señalado por el secretario de Planeación municipal, René Lindarte, se encuentra habitado por unas 3.200 familias:14 mil personas entre adultos mayores, adultos, jóvenes y niños.



La alcaldía había realizado la solicitud, mediante los oficios del 23 de febrero y 6 de mayo de 2021, con el fin de que le fuera cedido el predio que desde 1943 fue declarado baldío en la Comisaría Especial de La Guajira y puesto a disposición del Ejército, pero dejó de usarse y no es necesario para el desarrollo de su misión institucional.

Condiciones de vida son deplorables allí

El propósito del Distrito fue proveer soluciones de vivienda para familias locales y migrantes que se han asentado de manera informal en el sitio desde hace unos ocho años.



No obstante, en el asentamiento las condiciones de vivienda son deplorables, en su mayoría están construidas en barro y yotojoro, un material extraído del cactus. No cuenta con servicios públicos ya que por falta de titularidad el municipio no podía hacer inversión en la zona. Eso sí, la zona está plagado de afiches de los dos candidatos.



No obstante, el municipio defiende la propaganda política en medio de la miseria.



Para el secretario la publicidad política con afiches es apenas normal, “estamos en un proceso de campaña en donde hay candidatos haciendo proselitismo político en el país y pues tiene que haber gente que se esté identificando con algún candidato”, dice el funcionario.



Reprocha que se quiera dañar el trabajo que vienen realizando con señalamientos como estos, por lo que seguirán adelante, “eso no es, lo que a nosotros nos va a detener para que podamos continuar con esa labor social que nos hemos trazado y que va en favor de la comunidad. Nuestro gobierno tiene fecha de vencimiento y no podemos parar”, dijo.

Denuncian que particulares pedían

600 mil pesos para escrituras

Lindarte asegura que la información que recibieron era que los estaban estafando, les pedían 600 mil pesos por las escrituras, por lo que se activó la red de líderes para mantener a la gente informada de como se va realizar el proceso.



“Nos llegó esa denuncia de exigencia de dinero, no de proselitismo político”, sostuvo el secretario de Planeación.



Aclara que existe un proceso previo al otorgamiento de las escrituras, como la realización de un estudio de suelo, un proceso de caracterización y promover un modelo de desarrollo urbano, ya que se crearían ocho barrios.

La defensa del candidato

El candidato a la Cámara de Representante por La Guajira Juan Loreto Gómez, quien se encontraba de correría por la Alta Guajira, se mostró sorprendido por la denuncia, puesto que nunca ha visitado el asentamiento, por lo que requirió a las autoridades competentes para que hagan la investigación pertinente.



También, invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier situación irregular de alguna persona u grupo ofreciendo dadivas a cambio de votos ya que no está de acuerdo con las malas prácticas políticas.



“Tal vez se trata de una historia mal contada con intereses políticos particulares genera este tipo de reacciones y que yo también reaccionaria de esta manera, pero quiero que tengan claro que las prácticas amañadas nosotros no las hacemos”, sostuvo Gómez.



Aseguró, además, que tiene más compromiso de ir a esa comunidad, “el saber que hay simpatizantes allá quiere decir que la propuesta ha hecho eco en el departamento, hasta en los sectores populares ha generado una buena aceptación”, puntualizó el candidato.



Es de señalar que Juanlo aspira ocupar la curul que actualmente ostenta su madre María Cristina ‘Tina’ Soto, quien es investigada por la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia.



Soto, fue llamada a indagatoria por su presunta participación en un complejo entramado de corrupción electoral que se habría fraguado para su llegada al Congreso en los comicios de 2018.



La congresista es investigada penalmente para que responda por los delitos que le endilgan de corrupción al sufragante, concierto para delinquir, falsedad en documento público y privado y fraude procesal.

Reacciones

El candidato a la Cámara por el Partido Liberal Jarlen Garrido Weber, pidió a Gómez, aclarar la situación, debido a que es una acusación bastante delicada, que no le hace bien a la democracia, ni al departamento de La Guajira que atraviesa por una difícil situación.



“Hemos tenido experiencias en el pasado con destitución de exgobernadores y existe una investigación en Corte Suprema a la representante María Cristina Soto precisamente por el mismo delito y queremos que tenga el departamento la claridad suficiente para no estar incursos nosotros en un nuevo escándalo de tráfico o de compra o de intercambio de votos por prebendas”, sostuvo Garrido.



Esta es una historia que retrató por primera vez el programa 10AM de Caracol Radio, quienes recorrieron la zona y revelaron audios, fotos y vídeos.





Eliana Mejía Ospino

Especial para El Tiempo

Riohacha

