Primeras vacunas que destinaron para Tumaco no han llegado

No llegaron las primeras 300 vacunas contra el coronavirus al municipio de Tumaco, en la Costa Pacífica de Nariño, al parecer por inconvenientes en la logística.

Los biológicos tenían que haber sido distribuidos desde Pasto hasta el puerto ayer viernes, pero solo estarían llegando en el transcurso de la mañana de hoy por vía terrestre.



La alcaldesa de Tumaco, María Emilsen Angulo, al entregar las explicaciones sobre lo sucedido, dijo que su administración había cumplido con todos los pasos del cronograma trazado con el Instituto Departamental de Salud de Nariño, para recibir las vacunas en Pasto y luego trasladarlas a esa localidad.



“Lamentablemente esto no se cumplió, no despacharon por parte del Instituto Departamental de Salud los biológicos a las 11 de la mañana de ayer, luego nos informaron que la salida ya no sería a las 11 sino a las 4 de la mañana de hoy sábado”, explicó la funcionaria.



Finalmente el vehículo que transporta las vacunas salió de Pasto a las 5:36 de la mañana de hoy, por lo que se cree que estarían arribando a Tumaco hacia las 11 de la mañana.



“Ayer estábamos organizados para recibir alrededor de 614 biológicos, eso nos cambia el panorama porque vamos a recibir un poco más de lo que estábamos esperando”, agregó



Las primeras 300 vacunas serán aplicadas a los adultos mayores de 80 años “que están bajo la responsabilidad del Centro Hospital Divino Niño”.



Otros 314 biológicos que también llegan hoy serán entregados a la Clínica Puente del Medio y 322 vacunas más serán suministradas al Hospital San Andrés, en ambos casos para ser aplicados al personal que atiende la salud.



Tumaco fue uno de los municipios de Nariño que sufrió las consecuencias de un alarmante incremento de contagios durante los meses de abril, mayo y junio del año anterior, por lo que hubo necesidad de declarar la emergencia hospitalaria y adoptar medidas drásticas de protección para la población.



El Instituto Departamental de Salud hasta el momento no se ha pronunciado sobre los inconvenientes que surgieron el viernes, para el despacho oportuno de las vacunas al municipio de Tumaco.



Mauricio De la Rosa

Para El Tiempo

Pasto

