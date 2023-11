Pasaron 11 años para que Herminia encontrara el cuerpo de su hijo en Tumaco, Nariño

Once años después de su desaparición en zona rural del municipio de Tumaco, Nariño, Herminia Jiménez, le pudo dar cristiana sepultura a su hijo, Rodrigo Fernando Jiménez Quiñonez, lo hizo en paz, con tranquilidad y resignación.



La última vez que lo vio fue en la tarde del 7 de julio del año 2012, cuando salió de su casa ubicada en la comunidad de La Brava, a orillas del río Caunapí, perteneciente al Consejo Comunitario Unión, luego que hombres de un grupo armado ilegal llegaron allí y con lista en mano citaron a los habitantes a una reunión en el sector conocido como La Puntilla, luego sin dar explicación alguna al hijo de Herminia se lo llevaron con rumbo desconocido.



(Le puede interesar: Empresario de Maluma y Marc Anthony y sus proyectos sociales y culturales en Cali)

Desde ese momento la madre comenzó a extrañar tantos gestos de amor y cariño de su hijo cuando estaba en su casa, él era un joven obediente y muy trabajador.

Acto de entrega de Rodrigo, tras 11 años de búsqueda. Foto: Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, UBPD

“Él me tocaba los pies cuando me llevaba el café en las mañanas, antes de irse a trabajar”, es uno de tantos recuerdos que la mujer nunca pudo olvidar durante el largo tiempo de su desaparición.



Cuando no estaba en la casa, el resto del día lo dedicaba al cuidado de la finca, sembrando plátano y cacao y criando gallinas.



(Lea también: Diego Fernando Castaño, el joven con Icfes perfecto que quiere estudiar medicina)



También recuerda: “Él era muy juicioso, ahora la finca está perdida, nadie va para allá”.



Era muy distinto a otros muchachos oriundos de esa zona del Litoral Pacífico nariñense, no le gustaba el fútbol, prefería leer libros especialmente de literatura.



Pero su madre no se dejó vencer de la tristeza y la angustia, al contrario, se propuso varias tareas para encontrar a su hijo, aunque sabía que recorrer ese extenso territorio con presencia de grupos armados ilegales le podría originar graves riesgos a ella y a sus nueve hermanos.



Fue entonces cuando decidió crear la Asociación de Familiares Víctimas de Desaparecidos 'Luz de Esperanza', en esta iniciativa desde un principio siempre estuvo acompañada por el religioso claretiano de la parroquia del corregimiento de La Espriella, Marcial Gamboa.



Fue en el año 2019 cuando tuvo conocimiento de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, UBPD, hasta la cual acudió en procura de apoyo para buscar a Rodrigo y a otros desaparecidos más.



Su hijo fue ya había sido incluido en el Registro Único de Víctimas y se había presentado la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la Nación.

Inició la búsqueda de Rodrigo

Con el propósito de aliviar el dolor de la madre y los hermanos la UBPD emprendió la búsqueda de Rodrigo, con base en una investigación humanitaria y extrajudicial que contempló la información recolectada durante 7 años por doña Herminia, al igual que la entregada por algunos familiares, las autoridades étnico territoriales y la aportada por integrantes de la columna móvil Daniel Aldana de las extintas Farc.



Después de varias acciones humanitarias en diciembre de 2021 el cuerpo de Rodrigo finalmente fue localizado, se constituyó entonces en la primera recuperación de personas desaparecidas en el marco del Plan Regional de Búsqueda del Pacífico nariñense.



(Además: ¿Qué hace el alcalde electo de Cali, Alejandro Éder, en Inglaterra?)



El paso siguiente fue la inhumación de su cuerpo en una comunidad perteneciente a un consejo comunitario de Tumaco.



Una vez contrastada la información con los estudios de ADN realizados por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, se logró comprobar la identidad de Rodrigo Fernando en el pasado mes de julio.

La búsqueda de Rodrigo contó con el apoyo de diferentes organizaciones. Foto: Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, UBPD

Tras su plena identificación se cumplió con la primera entrega digna por parte del equipo territorial de la UBPD en el municipio de Tumaco, con el apoyo de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD y el colectivo Orlando Fals Borda.



Justo, el día de su velorio Rodrigo cumpliría un año más de vida, eso fue en una emotiva ceremonia religiosa acompañada de alabaos y rezos, en la que no pudieron faltar las sinceras palabras de su madre Herminia: “hijo, estuviste desaparecido por 11 años y hoy te he encontrado. Tu cuerpo no está vivo, pero tu espíritu estará con nosotros por siempre”.



Luego expresó: “después de tanta lucha, estás aquí y descansa mi corazón. Tu madre Herminia Jiménez Quiñonez”.



(Le puede interesar: Luto en música electrónica colombiana: hallan sin vida a Dj Fronter en Estados Unidos)



Dora Vargas Portilla, directora regional de la UBPD, dijo que “esta entrega digna significó para sus familiares el regreso a casa de Rodrigo, el regreso a su comunidad” y añadió que el hallazgo de su cuerpo se hizo con la autorización del consejo comunitario respectivo.



Expresó que todo el proceso se hizo respetando las creencias culturales y espirituales de la familia, al igual que cumpliendo con sus prácticas funerarias.



Aseguró la funcionaria que el gran reto que hoy tiene ese territorio en la Costa Pacífica de Nariño es el de la búsqueda de 1778 personas dadas por desaparecidas, por lo que será necesario abrir la oferta institucional para recibir las solicitudes de búsqueda de sus familias.



MAURICIO DE LA ROSA

PASTO