Lanzan piedras y huevos contra el Concejo de Timbío, Cauca

Habitantes del municipio de Timbío, Cauca, protestaron en frente de las instalaciones del Concejo Municipal. Lanzaron tomates, huevos, rocas e incluso quemaron llantas.

Un grupo de ciudadanos se trasladó a ese lugar con el fin de exigir el retiro de un proyecto de endeudamiento por 4.200 millones de pesos que busca ejecutar obras de reposición del sistema de acueducto y el mejoramiento de algunas vías en esa población.



Las personas que se encontraban protestando solicitaron el retiro del proyecto. Aseguran que ese dinero no soluciona los problemas estructurales que vive el municipio.



Ante la negativa de la administración municipal de retirarlo, solicitaron a los concejales la no aprobación del mismo.



Se trata del proyecto de acuerdo No. 8 “por el cual se concede autorización a la alcaldesa del municipio de Timbío para realizar una operación de crédito”.



Los hechos sucedieron el pasado lunes festivo y quedaron grabados en vídeos que fueron compartidos en redes sociales.



En el edificio se encontraban presentes la alcaldesa Maribel Perafán Gallardo, concejales, contratistas y miembros de la sociedad civil, quienes fueron afectados por el humo y tuvieron que suspender la sesión.



La mandataria rechazó el accionar violento contra los funcionarios del gobierno y los integrantes del concejo y señaló que deberán responder ante la justicia. Indicó, además, que una concejala fue agredida físicamente por los manifestantes.



“Fue un atentado contra la vida y esos hechos deben ser investigados hasta las últimas consecuencias”, aseguró la primera autoridad de Timbio.



Perafán Gallardo hizo un llamado a toda la ciudadanía del municipio a mantener la calma.



“Somos respetuosos de la protesta pacífica, pero rechazamos y condenamos el atentado contra la vida de los funcionarios y de los concejales”, advirtió la alcaldesa, agregó.

