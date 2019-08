24 cosas que debe saber para esta temporada de anidación de tortugas 

Escenarios paradisíacos como Playa Blanca en la Isla de Barú, zona insular de Cartagena, fueron siempre el hogar y zona de anidación a donde año tras año las tortugas Carey llegaban a depositar sus huevos.



No obstante, con la llegada masiva de turistas y la depredación del manglar y el aumento de las construcciones ilegales los animales no regresaron.



Es por ello que Parques Naturales Nacionales entrega recomendaciones para no afectar el periodo de anidación de estas especies que va hasta el mes de noviembre.



En zona insular de Cartagena y en Barú se han identificado tres especies que anidan: tortuga verde (Chelonia mydas), carey (Eretmochelys imbricata) y caguama (Caretta caretta), siendo la carey y la verde las de registro de anidación más frecuente.

La tortuga carey se reproduce en aguas cercanas a las costas pero llegan para anidar en las playas de zona como Barú, la costa de Sucre y los archipiélagos del Rosario y de San Bernardo, Playa Blanca; isla Grande, Isla Múcura, Tintipan y áreas intangibles.



Estas especies se encuentran en peligro de extinción debido a las múltiples presiones y amenazas en Cartagena y todo el planeta, por ejemplo: cada vez son menos las playas disponibles para que ellas aniden sus huevos y los traficantes del carey aún las persiguen.



El personal de Parques Nacionales ha identificado nidos de tortugas en estas playas, por ello invita a las comunidades y turistas a reportar el avistamiento de más nidos y neonatos, y sumar esfuerzos para garantizar el éxito de las eclosiones de estos nidos, para contribuir en la sostenibilidad ambiental del territorio.

Recomendaciones para no afectar la anidación de las tortugas en las playas

- El uso responsable de las playas, llevarse lejos de las playas las basuras, no hacer fogatas en las playas y no acceder a las tortugas y su habitad natural, son algunas de las formas como usted puede contribuir a que esta especia maravillosa no desaparezca.



- Evite pisar los nidos cuando camine en una playa.



- No se monte encima de las tortugas.



- No haga camping, ni encienda fogatas en playas donde se dé la reproducción de las especies.



- No deje obstáculos que eviten la normal anidación de la hembra o la incubación de los huevos, esto puede impedir la llegada al mar de los neonatos.



- No arroje basuras en la playa ni en el mar. Recójalas en una bolsa y llévelas lejos de la playa y el mar. Lleve las basuras a su casa y recicle. Si no sabe reciclar, estudie y aprenda, pero no destruya más el planeta... su hogar y el de las tortugas.



- Colabore con labores de limpieza de playa que realiza el personal del área protegida.



- Mantenga a los perros y cerdos lejos de las playas de reproducción, ya que son un peligro para las hembras y sus huevos. Evite las cabalgatas durante la temporada reproductiva.



- Evite la iluminación sobre la playa, la luz artificial desorienta a las tortugas y sus crías.



- No haga ruido ni movimientos bruscos en caso de observación de una tortuga.



- Use siempre ropa oscura para caminar de noche por las playas de anidación y reduzca el uso de linterna y encendedores.



- No se acerque, ni tome fotos con flash a una tortuga mientras asciende la playa o antes de empezar a depositar los huevos.



- Una vez esté desovando, entra en “trance” y en ese momento usted puede tomar fotos solo desde la parte de atrás y nunca directamente a la cara.



- Retírese inmediatamente si el animal muestra señales de perturbación.



- Considere no permanecer más de 15 minutos en el sitio donde la tortuga está desovando.



- Si no es asistido por un guía, suministre la información sobre su encuentro a los funcionarios del Parque. Recuerde que usted suma y su colaboración es vital para la protección de estos quelonios.



- Cuando las tortugas estén en el agua mantenga distancia. No las moleste si están comiendo, flotando, descansando o durmiendo.



- No revuelva el agua, toque o pise las formaciones donde se encuentran las tortugas, esto afecta la calidad de hábitats marinos de los cuales ellas dependen.



- Nunca las persiga, ni trate de agarrarlas o de subirlas a la embarcación. Evite tocar o alimentar tortugas mientras esté en el agua, pueden lastimarlo.



- No arroje basura ni otro contaminante al mar. Llévese los desechos y basuras lejos de las playa y bótelos en sitio adecuado. ¡Recicle!



- Si lleva cámara, tome distancia para hacer sus fotos que documenten su encuentro. Que sus fotos en redes sociales sean para llamar la atención sobre la tragedia de las tortugas a causa del turismo depredador.



- Al regresar al Parque, suministre a los funcionarios información detallada sobre su encuentro con las tortugas.



- Nunca trate de capturar a una tortuga marcada con transmisor satelital.



- Comuníquese con los funcionarios del área protegida y describa posición, lugar de avistamiento y características del animal; si puede registrar el número de identificación del transmisor sin perturbar a la tortuga, repórtelo a los encargados.



En caso de avistamiento de tortugas o fenómenos de anidación de esta especie puede comunicarse al teléfono (5) 6655317 o al correo corales@parquenacionales.gov.co





