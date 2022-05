En Sucre las condiciones para el regreso a la normalidad son tensas y se debate la comunidad entre volver a sus actividades, o quedarse en casa, ante el temor de una nueva acción del grupo Clan del Golfo.



En Sincelejo el movimiento de vehículos es en un 80 por ciento, después de los actos violentos ocurridos contra taxistas, con la quema de dos vehículos en las calles de la ciudad.



Algunas actividades se ejecutan a media marcha y otras no han arrancado.



(Además: Para conjurar espíritu maligno, pastor accedía sexualmente a una creyente)

Hay desabastecimiento

Los comerciantes han expresado el temor de abrir sus negocios, porque no tienen la certeza de que la acción del Clan del Golfo haya finalizado. La situación es de un temor generalizado, porque la comunidad creé que se puede presentar una nueva acción del grupo al margen de la ley.



Los estudiantes no regresaron a clases y se presenta un desabastecimiento de productos en el mercado público. Los dueños de depósitos del mercado público informaron, que no hay los alimentos suficientes para ofrecer a la comunidad.



Dijeron que no hay carne porque no hubo sacrificio de ganado. La yuca subió a 2 mil pesos la libra, el tomate a 5 mil pesos y los alimentos que llegan desde Antioquia no han ingresado a la plaza.



(Vale la pena leer: Civiles que patrullaban en Bolívar con Infantería eran personal de la Sijín)



Se conoció que los vendedores en carretas, quienes recorren la ciudad, están cobrando precios elevados.



De igual maneta, barrios de Sincelejo y municipios vecinos están con las basuras acumuladas, porque la empresa no recoge los desechos desde el pasado jueves, por el temor de una retaliación.

Facebook Twitter Linkedin

La Policía recorre el comercio en el centro de Sincelejo para garantizar la tranquilidad a los ciudadanos. Foto: Policía Nacional

Investigan incendio de colegio.

No tenemos garantías de seguridad, necesitamos vigilancia de la fuerza pública en carreteras y colegios para poder dar clases. No hemos dicho que no se regrese a clases, sino que no hay condiciones FACEBOOK

TWITTER

Las autoridades en Sincelejo investigan el incendio de la sede Santa María de la Institución Técnico Industrial Antonio Prieto -ITI- ocurrido cerca de la media noche de ayer.



Se habla de un cortocircuito, aunque no se ha determinado con firmeza que eso es lo que haya pasado, de acuerdo con directivos de la Institución Educativa.



La Asociación de Educadores de Sucre -Ades-, la Asociación de Educadores de Sincelejo -Asodes- y la Asociación de Educadores de Padres de Familia de Colegios Privados han manifestado a través de comunicados, que no están dadas las condiciones para regresar a clases.



(Le puede interesar: No cesan acciones violentas del 'clan del Golfo' en medio del paro armado)



"No tenemos las garantías de seguridad, necesitamos la vigilancia de la fuerza pública en las carreteras y los colegios para poder dar clases. No hemos dicho que no se regrese a clases, sino, que no hay condiciones", dijo Ubaldo Corrales, presidente del gremio de profesores.



Por su parte el alcalde de Sincelejo, Andrés Gómez Martínez, el gobernador de Sucre, Héctor Espinosa Oliver y los secretarios de educación han dado la orden de volver a clases, con la certeza de que tendrán la seguridad.

Heridos y hostigamiento

Ayer en la tarde-noche, en el barrio Paraíso Puerta Roja, cinco personas fueron heridas con arma de fuego cuando tomaban licor en una cancha de tejo.



Se informó, que dos personas en moto pasaron disparando ocasionando las heridas a quienes departían en el lugar.



De otra parte, en el municipio de Sincé, en el centro del Departamento se registró el hostigamiento a la estación de policías, al parecer por la captura de dos presuntos cabecillas del Clan del Golfo en la zona.



(Le puede interesar: Seis personas heridas en atentado en La Loma, zona minera de Cesar)



La situación obligó a la realización de un consejo de seguridad que se cumple en horas de la mañana.



Tanto el gobernador, como el alcalde de Sincelejo y la fuerza pública en general del Departamento han dicho, que garantizan la seguridad de la región.



Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo

Más noticias en Colombia

Tragedia en lago de Tota: tres niños se ahogaron y su tío está desaparecido

Día de la Madre, no faltaron las peleas y los heridos