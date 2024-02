Fenómeno de El Niño: en Sucre se dejan de producir 72 mil litros de leche por la sequía

El impacto del fenómeno del niño en los hatos ganaderos de Sucre, en fincas de las diferentes subregiones es funesto para la producción de leche, el valor del animal y para poder mantener en pie miles de cabezas de ganado.



Así lo han confirmado ganaderos de la región, quienes ven como se baja la producción de leche diaria en más de 72 mil litros, lo que económicamente deja afectado al gremio en todo el departamento.



(En contexto: Calamidad pública en Bolívar por sequía: alerta por bajos niveles del Canal del Dique)



Se informó que la situación más delicada se registra en los municipios de la región Sabanas y los Montes de María.

Mueren los animales

la producción de leche se ha bajado considerablemente, el ganado no encuentra agua, porque los lugares que teníamos como bebederos se han secado...

Municipios como Corozal, Morroa, San Juan de Betulia, Sincé, Galeras, Colosó, Chalán, Ovejas, Palmitos, San Pedro, Buenavista, se han visto perjudicados por la falta de agua potable.



“En esta zona de Sucre la producción de leche se ha bajado considerablemente, el ganado no encuentra agua, porque los lugares que teníamos como bebederos se han secado. No es fácil conseguir agua en estos momentos y los que más sufren son los animales”, dice Pedro Ramos, trabajador de una finca en la zona de Galeras.



(En contexto: En Clemencia (Bolívar) piden carrotanques con agua potable para distribuir a población)



Este trabajador señala que les han suministrado agua en carrotanques, pero que no es suficiente para bastecer a los animales.



La misma situación es informada por el comerciante y ganadero Elías Sánchez, quien reconoce las pérdidas que tiene el gremio al dejar de producir abundante leche, además de ver como los animales pierden peso, se devalúan y las dificultades que pasan para mantener en pie miles de cabeza de ganado.



Los mismos trabajadores de las fincas del municipio de Sincé, en el corregimiento de Granada cuentan que los animales han comenzado a morir y que se necesita de un apoyo fuerte de los gobiernos de turno.



“Los animales pierden peso cada día de pasa, no encuentran un buen pasto para poder sostenerse y con gran dolor vemos como las vacas se mueren en los potreros”, señalan.

Sequía en Sucre: familias van en busca de agua. Foto: Archivo particular

Los jagüeyes se han secado, los pocos reservorios de agua ya no dan abasto y en las cuencas de los arroyos es poca el agua que corre

Otra delicada situación se presenta en el municipio de Colosó, una zona que está rodeada de arroyos y de los llamados ojos de agua.



“Los jagüeyes se han secado, los pocos reservorios de agua ya no dan abasto y en las cuencas de los arroyos es poca el agua que corre, en especial en la zona de Colosó, donde estas fuentes hídricas se dan en diferentes sectores”, afirma Roberto Rodríguez, habitante de la vereda Calle Larga.



Cuenta además que le toca recorrer varias veredas en busca del agua potable para consumir, para los animales y para suplir otras necesidades de su familia.



Roberto Rodríguez indica que las dificultades se presentan en todas las veredas y corregimientos de los Montes de María.



Desde la Unidad Administrativa Especial para la Gestión de Riesgos de Sucre indicaron que realizan un trabajo de asistencia y abastecimiento para llevar agua potable a los corregimientos afectados por la falta de agua.

Han distribuido 540 mil litros de agua

por medio de carro cisterna

Sus funcionarios manifestaron que a corte de 31 de enero del año en curso, 1.377 familias se habían beneficiado con la entrega de agua potable, para un total de 7.430 personas.



“Se han distribuido 540 mil litros de agua, por medio de carro cisterna en los municipios de Sampués (Siloé), Sincé, San Antonio de Palmito, Morroa (Las Flores y Bremen), Sincelejo (La Gallera), Betulia (Hato Viejo), Colosó, Los Palmitos y San Onofre (Palo Alto)”, precisaron.



Los operadores de la administración departamental dijeron que en la zona de Palo Alto en San Onofre, la Gobernación de Sucre entregó tres carrotanques que contenían 540.000 litros de agua, los cuales beneficiaron a 300 familias, con un total de 1.200 personas.



Informaron además que la entrega de agua por parte de la Unidad para la Gestión del Riesgo viene cumpliéndose a través de un cronograma que contempla abastecer, en especial, aquellas localidades que carecen de acueductos.

Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo