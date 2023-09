El gobernador de Sucre Héctor Espinosa Oliver le indicó al Partido Cambio Radical que la terna para escoger a la persona que reemplazará al alcalde de Sincelejo Andrés Gómez Martínez, a quien le anularon su elección, debe estar integrada por nombres nativos de la ciudad y no del interior del país.



El presidente del Partido Cambio Radical, Germán Vargas Lleras habría enviado una terna con nombres de personas que no son nacidas en Sincelejo y que al parecer nunca han tenido un contacto con esta capital.



De igual manera indica el gobernador Héctor Espinosa que, la terna debe estar también integrada por representantes de los partidos de la U, Conservador y Centro Democrático, ya que fueron los que coavalaron al exalcalde Andrés Gómez Martínez.



Andrés Gómez Martínez fue separado de su cargo como alcalde de Sincelejo, al ser anulada su elección por parte de la Comisión Quinta del Consejo de Estado, por doble militancia en la modalidad de apoyo.



Luego de un largo proceso, en el cual el alcalde Andrés Gómez por intermedio de su abogado interpuso cualquier cantidad de recursos, el Consejo de Estado anuló su elección al comprobar que apoyó en sus aspiraciones a la Gobernación, al candidato Yahir Acuña, quien aspiró por el Movimiento Político ‘100 por ciento por Sucre’.



Por Cambio Radical estaba aspirando Eduardo Pérez Santos, quien posteriormente terminó retirándose de la contienda electoral.



En el proceso de anulación fue clave Yahir Acuña, quien entregó como pruebas, fotos y videos para demostrar el apoyo mutuo de los candidatos.



Con la anulación de la elección del alcalde Andrés Gómez, el gobernador de Sucre nombró en calidad de encargada a Tatiana Niebles Flórez, quien venía trabajando en el proyecto Sucre Escucha de la Gobernación.



Se esperó la terna para encargar hasta el 31 de diciembre del año en curso a una de las personas que se incluyera en la lista, pero esta no llenó los requisitos.

Rechazo a la terna

El gobernador Héctor Espinosa rechazó la terna y el Partido Cambio Radical recurrió a una tutela buscando que uno de los nombres incluidos en su lista sea escogido.



Sostuvo el funcionario departamental que respetará la decisión final de la justicia, pero que apelará porque cuenta con dos argumentos de peso.



“El acuerdo de coalición que existió en su momento entre los partidos reza que el Partido Cambio Radical deberá consultar a los Partidos de la U, Conservador y Centro Democrático para conformar la terna y hasta el momento no se evidencia que Cambio Radical haya acatado este mandato”, dijo.



“Estamos convencidos jurídicamente que los ternados deben ser domiciliados en la ciudad de Sincelejo, por ser este un requisito legal para ser alcalde de la ciudad y no se evidencia en los ternados por Cambio Radical cumplan esta exigencia. Es decir, insistimos en que quien sea nombrado alcalde debe ser de Sincelejo”, señaló.



Manifestó que espera que en el fallo de segunda instancia valoren los argumentos presentados y le puedan dar la razón.



“No vamos a permitir que atropellen a los demás partidos y la norma para designar como alcalde a una persona que no es de la ciudad”, afirmó.

Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo