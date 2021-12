En los últimos días en Sucre bajó el número de personas vacunadas contra el covid-19.



Después de dos meses, dos personas fallecieron en el municipio de Caimito, en la zona del San Jorge y en Sincelejo, al parecer ante la negativa de aplicarse el biológico.

​

La denuncia la hizo Sandra Toro, gerente departamental de vacunación covid, quien se mostró preocupada por la situación que se viene presentando en los 26 municipios de Sucre.



“No hay derecho para que esta situación se esté presentando, es un desorden general, todos han sido irresponsables, no han hecho la tarea como debe ser y por esta situación estamos expuestos a perder 6.000 vacunas en el Departamento por no acudir a vacunarse”, dijo la funcionaria.



(Además: Ómicron no afecta turismo en Santa Marta y reservas a hoteles aumentan)



18 mil personas esperando vacunas

No hemos parado, ni 24, 25 y 31 de diciembre donde también vamos a estar trabajando, atendiendo a las comunidades, corriendo para que no se pierdan las vacunas, porque la gente no acude al llamado FACEBOOK

TWITTER

Afirmó, que las personas se relajaron y estas vacunas se pudieron aplicar porque hay 18 mil potenciales personas para aplicarles los biológicos de refuerzos.



“Estamos propensos a perder esas vacunas porque la población no ha acudido, lo que sería un pecado mortal. Aquí la responsabilidad es de la comunidad, no el gobernador”, señaló.



Recalcó, que han hecho de todo en este proceso de vacunación, llegando hasta las veredas y las zonas inundadas en la subregión de La Mojana, como la zona de La Güaripa, en Sucre (Sucre) y en todos los corregimientos de San Marcos.



(Le puede interesar: Soldados estuvieron retenidos durante siete horas en Nariño)



“No hemos parado, ni 24, 25 y 31 de diciembre donde también vamos a estar trabajando, atendiendo a las comunidades, corriendo para que no se pierdan las vacunas, porque la gente no acude al llamado”, indicó.

Pereza en Sincelejo

hago un llamado a los alcaldes, no están teniendo en cuenta la exigencia del carnet y están muy relajados, esto es competencia de los funcionarios municipales con los secretarios de gobierno FACEBOOK

TWITTER

Manifestó, que es bueno que se llegue hasta las zonas corregimentales, pero que es el colmo que suceda en Sincelejo, donde se trasladan hasta los barrios, casa por casa y las personas se niegan a vacunarse.



“No tiene presentación cuando se ha dispuesto de todos los lugares para la vacunación, pero no vamos porque nos da pereza, porque hay que hacer la fila, pero sí esperamos hasta las tres de la mañana que salga el cantante en los conciertos”, anotó.



(Lo invitamos a leer: Denuncian el asesinato de tres miembros de una familia en Casanare)



La gerente de covid en Sucre se refirió además a la aglomeración de personas en lugares públicos de los 26 municipios del Departamento sin ningún control, señalando de tener la responsabilidad de exigir el carnet de vacunación a los alcaldes.



“Le hago un llamado a los alcaldes, no están teniendo en cuenta la exigencia del carnet y están muy relajados, esto es competencia de los funcionarios municipales con los secretarios de gobierno”, dijo.



Precisó, que en los establecimientos no están exigiendo los carnet y se supera el número permito de personas en estos lugares.

Por riñas no controlan carnet

Por su parte, el comandante de la Policía en Sucre, el coronel Ricardo Sánchez, dijo que la gran cantidad de riñas que se presentan en Sincelejo ocasionada por el alto consumo de licor, les impide hacer el control sobre la presentación de los carnet de vacunación covid.



(Lo invitamos a leer: ‘Es la llamada más maravillosa de mi vida’: madre de patrullero liberado)





Explicó, que unidades de policías del cuadrante y demás unidades tienen que llegar hasta los barrios para atender las riñas, mientras que se dan aglomeraciones en otros lugares sin la presentación del carnet.





Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo

Más noticias en Colombia

Inclusión y diversidad, con un espacio especial en la Feria de Cali

Gorgona, el Alcatraz colombiano que ahora es un paraíso natural