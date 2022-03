Cerca del 100 por ciento de los pueblos de las zonas rurales de Sucre se encuentran sin el servicio de transporte escolar, lo que obliga a los niños a caminar kilómetros para asistir a las Instituciones Educativas y en otros casos, a utilizar transporte sin mínimas condiciones de seguridad.



La denuncia la hace el gremio de docentes de Sucre y se suman los padres de familia desesperados, quienes piden a las Secretarías de Educación la contratación del transporte.



En ningún municipio han contratado

el servicio de transporte escolar

“No podemos seguir permitir que los niños sufran para llegar hasta los colegios y en su gran mayoría exponer sus vidas en ese recorrido que hacen. Ya han sucedido varios casos y no lo quiera Dios podría ocurrir una tragedia”, dijo Ubaldo Corrales, presidente de la Asociación de Educadores de Sucre.



En ningún municipio han contratado el servicio de transporte escolar y, según las denuncias, hay desidia entre los administradores locales para hacer la contratación.



“Muchos alcaldes no tienen ni los recursos para la contratación del transporte y creemos que así se va a pasar el año y los niños no podrán contar con este servicio”, expresó Ubaldo Corrales.

No tienen como llegar a clases

La situación es generalizada en el departamento, según Corrales, y son los niños con los padres de familia quienes sufren las consecuencias.



Iris María Ulloa Galé es una madre de familia del corregimiento de Granada, en la zona rural de Sincé, en el centro del departamento de Sucre, en la región Sabanas. Un punto alejado del casco urbano. Ella denuncia que los niños están abandonando los estudios por no tener como transportarse.



“Le estamos pidiendo a la Secretaría de Educación de Sincé que nos envíen urgente el transporte para aproximadamente 15 niños. Muchas veces van entre tres y cuatro menores en una moto y eso no es posible. Otros padres no están enviando a sus hijos, porque no tienen para pagar un transporte seguro”, dice la madre de familia Iris María Galé.

Caminan kilómetros

Otros estudiantes de la misma zona rural de Sincé caminan varios kilómetros para llegar a las Instituciones Educativas del municipio de El Roble, por estar más cerca de sus corregimientos.



Manifiestan los padres que bajo el inclemente sol llegan hasta los colegios y ahora bajo la lluvia con la llegada del invierno.



“Caminan porque no tenemos recursos para pagarles un transporte, aunque el deseo de ellos es más grande y buscan la forma de asistir a clases”, dijo por su parte Kelly Johana Ulloa.

Falla mecánica del vehículo que

transportaba a 15 menores de edad

La situación de los niños sin transporte escolar obliga también a los estudiantes a pedirle a los vehículos que pasan en la misma dirección hacia donde se dirigen, a solicitarles a los conductores que los lleven.



El tema produjo el pasado viernes 25 de marzo un accidente, por una falla mecánica del vehículo que transportaba a 15 menores de edad.



Los niños resultaron heridos y trece de ellos necesitaron atención en una Clínica Especializada, además del Hospital Universitario de Sincelejo.



El concejal de Sincelejo José Macea llamó la atención del alcalde Andrés Gómez Martínez para que contrate el servicio de transporte escolar en las zonas rurales, en especial de la vereda Buenos Aires, quienes caminan seis kilómetros para llegar hasta la Institución Educativa Rafael Núñez.



“Pude ver a los niños caminar bajo la lluvia los seis kilómetros y la situación se repite todos los días. No podemos permitir que ocurra un hecho que lamentar en esta zona de Sincelejo, ya ocurrió en Toluviejo con 15 niños y el alcalde debe recurrir a la contratación de este servicio”, manifestó el concejal José Macea.



El único municipio que tiene el servicio de transporte escolar, contratado, es San Benito Abad, en la zona del San Jorge sucreño.



Hasta el momento los alcaldes y secretarios no se han pronunciado sobre el tema.



Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo

