El gobernador de Sucre Héctor Espinosa Oliver hizo un llamado enérgico a los alcaldes, a la dirigencia y a los políticos de la región para no dejarse chantajear por los grupos ilegales y mucho menos entrar a proteger sus acciones.



El pronunciamiento lo hizo durante la instalación de las sesiones ordinarias de la Asamblea de Diputados, donde además solicitó el respaldo total a la fuerza pública y a la institucionalidad.



“No podemos patrocinar que algunos compañeros nuestros del ejercicio político tengan contactos con esos bandidos, eso merece el rechazo de todos nosotros. No podemos pasar de la farcpolítica a la parapolítica y después a la bacrimpolítica, no podemos entrar en esa nueva dinámica”, dijo el gobernador de Sucre.



Así mismo el funcionario les indicó a los miembros de la Asamblea, que debían tener entereza y responsabilidad con la situación que estaban enfrentando con relación a la seguridad de la región.



“Es un nuevo reto en materia de orden público y convivencia para el departamento. De la manera en que se aborde, va a depender el futuro de nuestras familias y del territorio”, precisó.



Para el gobernador Héctor Espinosa es en estos momentos donde más se necesita de la solidaridad de la dirigencia política del Departamento, de los servidores públicos y líderes de todas las subregiones.



“El liderazgo político no es sólo para privilegios, sino también para asumir deberes y responsabilidades con la sociedad. No sólo se requiere el componente militar e institucional de seguridad, sino también la solidaridad de la ciudadanía y el valor de la dirigencia política”, afirmó el gobernador.

Llamado a la unidad

Durante su intervención el funcionario hizo un llamado a la unidad para superar el trance por el que se está pasando en la región.



“La única manera que tenemos para afrontar este nuevo reto en materia de seguridad es que todos nos unamos como sociedad y que los líderes políticos del departamento asuman lo propio en sus comunidades”.



“Que sean capaces de convocar a la sociedad civil organizada de todos los sectores a rechazar estos actos que pretenden intimidar devolviéndonos a la época de la violencia. Por eso procuremos que resistan al terror”, manifestó.



Protesta pacífica

Durante un consejo ampliado de seguridad y con la presencia de las autoridades militares, de policía y los 26 alcaldes de Sucre, el gobernador Héctor Espinosa Oliver invitó a los mandatarios y a la sociedad civil a una protesta pacífica en contra de las acciones del Clan del Golfo.



Señaló que las marchas se harán en cada municipio y además del rechazo a las acciones violentas en Sucre y en Colombia en general tiene el objetivo de respaldar el trabajo que realiza la fuerza pública.



“Estoy seguro que articulados, trabajando unidos saldremos adelante. Convertir el miedo en valor civil y como autoridad poner el ejemplo es una de las grandes conclusiones de este consejo de seguridad”, anotó Héctor Espinosa Oliver.



Se acordó además realizar un consejo de seguridad en cada municipio para analizar la situación y tomar acciones que favorezcan la seguridad de cada población.



Las autoridades en Sucre confirmaron, además, que en la zona rural de Sincé (Sucre) entrará en acción un grupo especial del Gaula Militar y la Policía Nacional, un bloque de búsqueda para darles captura a los integrantes del Clan del Golfo que operan en esta zona del Departamento.



Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo