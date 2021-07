En Tolú y Coveñas gremios rechazan peaje La Caimanera

Si bien es cierto que la tarifa del peaje La Caimanera, en Sucre, bajó de $ 13.000 a $ 900 los fines de semana, incluidos los lunes festivos, la comunidad, el gremio de hoteleros y la Cámara de Comercio esperaban que fuera trasladado del lugar donde hoy está ubicado.



Así se pronunciaron empresarios del turismo y el mismo director de la Cámara de Comercio, frente al presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI- cuando se hizo el anuncio de las nuevas tarifas.



Y lo siguen ratificando administradores turísticos, quienes esperaban que el peaje fuera retirado para darle mayor reactivación económica a Tolú y Coveñas.



(Además, La Guajira de luto: muere por covid Cecilia Acosta, artesana Wayú)

Por cuenta del peaje habrían quebrado 900 negocios

“Cinco años iba a estar el peaje ubicado entre Tolú y Coveñas y luego sería pasado al sector conocido como Mi Pueblito, cuando se abriera la nueva vía que viene de Montería y no están cumpliendo”, dijo Henry Valencia, delegado de Confetur en Sucre.



Recordó que desde el comienzo de operaciones, la comunidad inició una lucha para que no se activara y por más reuniones que se hicieron con funcionarios de la ANI, no se logró nada.



Indicó Valencia que una de las comunidades que más trabajó para que no se ubicara en peaje en el sector de La Caimanera, fue el resguardo indígena Isla de Gallinazos, pero se quedaron con "los crespos hechos".



(También: En La Guajira tres municipios se unen para ser provincia productiva)

Cinco años iba a estar el peaje ubicado entre Tolú y Coveñas y luego sería pasado al sector conocido como Mi Pueblito, cuando se abriera la nueva vía que viene de Montería y no están cumpliendo FACEBOOK

TWITTER

“Este peaje sirvió para quebrar a más de 900 negocios ubicados especialmente en Tolú, porque la mayoría de los turistas que quedaban en Coveñas. Tolú ‘murió’ turísticamente”, expresó.



Explicó además, que recientemente la senadora Ana María Castañeda hizo un debate en la Comisión Quinta y nuevamente la ANI se comprometió a trasladar el peaje y tampoco cumple con lo prometido.



“Hay una posición dominante por parte de las instituciones”, indica.



(También: Cinco escándalos sexuales en Cartagena que indignaron a la comunidad)

Este peaje sirvió para quebrar a más de 900 negocios ubicados especialmente en Tolú, porque la mayoría de los turistas que quedaban en Coveñas. Tolú ‘murió’ turísticamente FACEBOOK

TWITTER

Cámara de Comercio, en desacuerdo

Durante el anuncio sobre la rebaja en las tarifas del peaje por parte del presidente de la ANI, Manuel Gutiérrez, intervino el director de la Cámara de Comercio de Sincelejo Herman García, para expresare su inconformismo con la situación.



El anuncio lo había hecho también el gobernador de Sucre, Héctor Espinosa Oliver, quien además informó sobre la inversión de $ 17 mil millones para la adecuación de la vía Coveñas - Tolú.



“No festejo con usted los tres éxitos que usted menciona, porque los $ 17 mil millones debieron haberse invertido hace mucho rato. Ahí no hay carretera, eso es un camino de herradura y sólo hasta ahora nos venimos a dar cuenta de eso”.



(Vale la pena leer: Barranquilla está cumpliendo recaudo en impuesto predial para 2021)

Piden tarifa económica todos los días

No festejo los éxitos que usted menciona, porque los $ 17 mil millones debieron haberse invertido hace mucho rato. Ahí no hay carretera, eso es un camino de herradura... FACEBOOK

TWITTER

“Esto es igual a hace cinco años cuando se instaló el peaje, donde se iba realizar una mesa técnica y nunca existió, sino, una resolución donde dijeron, va porque va y hoy es igual con la imposición de las nuevas tarifas, pero no para retirar el peaje”, dijo Herman García.



Han pedido los gremios que la nueva tarifa se cobre diariamente y no solamente los fines de semana, pero tampoco acataron la petición.



Los hoteleros estudian con la Cámara de Comercio, y abogados de la entidad, refutar lo actuado hasta el momento por la ANI.



(Le puede interesar: Recompensa de $50 millones por asesinato de siete personas en Bolívar)

Esto es igual a hace cinco años cuando se instaló el peaje, donde se iba realizar una mesa técnica y nunca existió, sino, una resolución donde dijeron, va porque va y hoy es igual... FACEBOOK

TWITTER

La Agencia Nacional de Infraestructura anunció, que en caso de retirarse el peaje de donde está ubicado actualmente, sería instalado en la vía a Sincelejo.



“No debe existir un peaje en esta vía, es muy inconveniente. Sabemos que deben existir para el desarrollo de las vías del país, pero no tan cerquita”, acotó el delejado de Confetur.



Finalmente indicó que entre Montería y el Golfo de Morrosquillo hay cuatro peajes y una vía destrozada y por Sampués a Sincelejo, un peaje, con una carretera maravillosa.

Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo

Más noticias en Colombia

Se duplicaron las transfusiones de sangre por el covid-19

Denuncia contra Caicedo por no reintegrar a gerente de hospital