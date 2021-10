En Sucre exigirán carnet de vacunación covid para ingreso a eventos masivos

Quienes quieran asistir a los eventos masivos en todos los municipios de Sucre deberán presentar el carnet de vacunación contra el covid-19, a raíz de una disposición de la Secretaría de Salud Departamental.



De acuerdo con el secretario de salud de Sucre, Juan Carlos Granados Villa, la medida comenzó a implementarse en varias ciudades del país con la aprobación del Ministerio de Salud y la Protección Social, ante los procesos de reactivación económica.



“Es una medida que se viene impulsando en los eventos masivos que se han realizado en ciudades como Barranquilla, Bucaramanga y en los IV Juegos Nacionales de Mar y Playa en el Golfo de Morrosquillo en Sucre”, dijo.

Carnet de vacunación es una medida de precaución

Indicó además el funcionario, que esta medida tiene un contrapeso entre el esfuerzo para reactivar económicamente al Departamento y la necesidad de ser cuidadosos en el tema de la salud y evitar que se expandan los picos.



“Se va a exigir el carnet de vacunación como medida de precaución para concientizar a la ciudadanía sobre la responsabilidad de vacunarse contra covid-19”, manifestó.



En Sucre para los próximos días están programados eventos masivos comenzando por el XXXVI Encuentro Nacional de Bandas, como el desfile de fandangueros, alborada musical, cabalgata, porrovía, restaurantes a la calle y concierto musical.



Se suma además las fiestas en corralejas en otros municipios, como San Juan de Betulia, Coroza, Sampués, San Marcos y corregimientos.



Próximamente se harán además las tradicionales Fiestas del 20 de Enero de Sincelejo con todos los actos propios folclóricos, culturales, reinados y conciertos, entre otros más.

Llamado de autoridades

Las autoridades de Salud de Sucre hicieron un nuevo llamado a los habitantes del Departamento para que cumplan con las medidas de autocuidado dispuestas para la pandemia por el covid-19.



Son estas, el uso del tapabocas, lavado constante de manos y evitar las aglomeraciones, para prevenir el aumento de casos de covid-19 en Sucre.



“A pesar de la baja ocupación de camas en UCI y de casos de covid-19, no se puede bajar la guardia, porque el virus no se ha ido y hay que estar atentos con la notificación por parte del Instituto Nacional de Salud sobre la circulación de la variante Delta”, dijo el Secretario de Salud.



“Hay que insistir en que el covid-19 no se ha marchado de Sucre, que sigue latente. No tenemos casos en los que lamentemos vidas humanas, pero siguen presentándose. Por eso, el llamado es a tener mayor responsabilidad con las medidas de control y de bioseguridad”.



Precisó, que el mejor antídoto para esta variable es mantener el cuidado.

Fue enfático en la importancia de vacunarse contra el covid-19 afirmando, que en Sucre hay disponibilidad de biológicos para controlar el virus.

En Sucre se han aplicado más de 700.000 dosis

La Secretaría de Salud puso en servicio un ‘Call Center’ a través de la línea 3203509703 y desde el móvil #584, para recibir información sobre necesidades de atención y pruebas relacionadas con el covid-19 y en especial cualquier caso referente a la variante Delta.



En Sucre se han aplicado hasta el momento, más de 700.000 dosis de vacunas contra el covid-19, de las cuales 270.000 son en Sincelejo, con más de 155.000 de segundas dosis en la ciudad.

