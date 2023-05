Canacol, empresa de gas natural, afirma que nada tienen que ver con reclamos de habitantes de la zona rural de Sampués (Sucre), ya que la protesta por el derecho al trabajo se hizo en predios de la compañía Enerflex.



Comunidades de los corregimientos de La Ceja del Mango y San Luis, en Sampués, protestan pidiendo que ser tenidos en cuenta para trabajar, porque en su jurisdicción se exploran y exolotan pozos de gas natural.



Según el jefe de prensa de Canacol, César Hernández, Enerflex es una estación de compresión, que son proveedores y que ellos manejan todo el tema de contrataciones del personal.

“Ellos son proveedores de nosotros, los problemas que se generen son de ellos, no tenemos nada que ver con esa empresa y no atenderemos los inconvenientes de los contratistas. La trabajadora social que atendió a quienes protestaron no trabaja con Canacol”, dijo el funcionario.

Líderes de la comunidad afirman lo contrario





Todo lo contrario afirman los líderes de la comunidad, habitantes de los corregimientos Ceja del Mango y San Luis, en cabeza de Germán Martínez, quien es uno de sus voceros principales.



“Canacol Energy, la multinacional canadiense, es la dueña del bloque de la exploración sísmico Sinú – San Jacinto Norte 7 -SSN7-, que es lo que ha dado como resultado la consecución de varios pozos de gas, entre ellos El Jobo, El Buhío, Cayo de Palma y otros más”, afirmó el líder de la comunidad.



Dijo que independiente que Enerflex se dedique a la compresión del gas, el pozo desde donde se surten es explorado por Canacol.



“Solicitamos el derecho a la equidad, al trabajo de los habitantes de nuestra región”, señaló.



Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo