Estudiantes de la zona rural de los municipios de Sincé y El Roble en Sucre, tienen que caminar varios kilómetros para llegar a las Instituciones Educativas y entrar a clases en presencialidad, ahora con la reactivación ordenada por el Ministerio de Educación.



Así lo han denunciado padres de familia, habitantes del corregimiento de Vélez, en la zona rural de Sincé, más cerca del municipio del Roble, a donde asisten a clases sus hijos.



Transporte escolar

Pedimos la colaboración al alcalde del Roble para que nos ayude con el transporte, porque nuestros hijos llegan cansados, ya no quieren hacer las tareas

Lalys Muelas es la madre de uno de esos estudiantes, quien diariamente, muy temprano inicia su recorrido a pie en compañía de otros niños para llegar a tiempo hasta la Institución, ya que no hay un servicio de transporte escolar que reparta a los niños de corregimientos, veredas y fincas.



“Le pedimos la colaboración al alcalde del Roble para que nos ayude con el transporte, porque nuestros hijos llegan cansados, ya no quieren hacer las tareas porque llegan con dolor de cabeza. Con un carro que les haga el recorrido están más tranquilos, descansados, con ánimo y voluntad de cumplir con la Institución”, dice.



Indica, que el recorrido es doble, porque son varios kilómetros de ida y los mimos de regreso.



“Solo que el de regreso es más pesado, porque lo hacen bajo el inclemente sol, lo que perjudica a los niños. Así como van las cosas tendrán que retirarse del colegio. No creemos que nuestros hijos aguanten ese trajín de ir y venir, porque seguramente se enfermarán”, indicaron.



Quedaron a la espera de una respuesta por parte de las directivas de la Institución Educativa a la que asisten en El Roble y de los alcaldes de turno, para saber si pueden contar con el transporte escolar.



Ya la situación se registró en el corregimiento Sincelejito, en la zona rural de Ayapel (Córdoba), donde 300 niños no asisten a clases pero por culpa de las inundaciones.

El alcalde Isidro Vergara contrató los servicios de un transporte fluvial para darle solución a esta problemática.

Colegios se encuentran en malas condiciones y no brindan garantías mínimas a estudiantes Foto: Tomado de las redes sociales

En mal estado

Padres de familia y docentes hicieron recientemente la denuncia por el mal estado de las Instituciones Educativas, en la zona rural de Sucre (Sucre), donde las paredes de la Institución Educativa del corregimiento Nariño está a punto de venirse al suelo.



De la misma forma en la Institución Educativa Manuela Beltrán, en el corregimiento Sabanas de Beltrán, en jurisdicción de Los Palmitos, donde ladrones se están llevando la sede a pedazos.



Se suma la falta de agua potable en diferentes colegios de la zona rural de Sincelejo, Toluviejo, San Onofre, Colosó y las zonas indígenas de Sampués y San Antonio de Palmito.



Esperan los padres de familia y docentes, la solución a las peticiones que han hecho, para que los niños puedan acceder a recibir las clases en medio de la mayor calidad posible.





Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo

