En Sucre desmienten presencia de disidentes Farc en zona rural

Autoridades en el departamento de Sucre desmintieron versiones sobre presencia de disidentes de las Farc en zona rural de San Benito Abad.



Labriegos de la región denunciaron el patrullaje de un grupo de 25 hombres, presuntamente de disidencias de las Farc, en los corregimientos de Corralviejo, Las Malvinas, Bellavista, El Cementerio y Sispataca, en la zona rural de San Benito Abad.



La situación obligó a la realización de un consejo de seguridad, donde se rindió un informe sobre la situación en estas poblaciones y las medidas que seguirán implementándose.



“En esa zona del corregimiento de Corralviejo hay presencia casi permanente del Ejército de Colombia, con el batallón Junín, que tiene esta jurisdicción bajo su mando y no han visto hombres de las disidencias de las Farc”, dijo el gobernador Héctor Espinosa Oliver.



De igual manera las autoridades indicaron, que estos municipios ubicados en la subregión del San Jorge, como San Marcos, San Benito Abad, La Unión y Caimito, ubicados en los límites con Córdoba, son utilizados como corredor para sacar la droga desde el Bajo Cauca, en Antioquia, en una larga travesía hasta el Golfo de Morrosquillo.



No hay nada organizado y en ese sentido queremos entregarle a las comunidades un parte de tranquilidad. Tenemos un reto que nos amenaza, que es el tema del narcotráfico y no vamos a permitir que sigan intimidando a los habitantes de nuestro territorio”, dijo el gobernador Espinosa Oliver.



Por su parte el comandante de la Primera Brigada de Infantería de Marina, coronel Andrés Mejía precisó, que era muy apresurado hablar sobre una posible presencia de hombres disidentes de ese grupo armado ilegal, que se hacen todas las investigaciones y que sus hombres permanecían en todas las subregiones de Sucre.



“No van a volver estos grupos ilegales a Sucre, no lo vamos a permitir”, señaló el oficial.



Así mismo señalaron las autoridades, que en estos momentos hay una fuerza pública con más capacidades, más robustas, con los alcaldes comprometidos y dispuestos a darlo todo por la seguridad de sus territorios.



Varias poblaciones de Sucre son utilizadas como corredor para sacar la droga desde el Bajo Cauca, en Antioquia, en una larga travesía hasta el Golfo de Morrosquillo. Foto: Google Maps

Las denuncias que hizo la comunidad de San Benito Abad las han hecho otras personas en el Departamento, como el exdiputado de la asamblea de Sucre, Jorge Mario Hernández, quien tiene una propiedad en la zona del San Jorge y manifestó en su momento, que se había visto afectado por la presencia de hombres armados que merodeaban las fincas y les exigían a los ganaderos de la región el pago de vacunas.



Hace dos años en la región se presentó el secuestro del ganadero Jorge Luís Támara Olmos, quien fue rescatado posteriormente por el grupo Gaula de la Armada Nacional y la Policía. El hecho le fue atribuido a la delincuencia común.



Ni antes, ni ahora, las autoridades han confirmado la presencia de personas al margen de la ley en esta zona de Sucre.



El consejo de seguridad fue liderado por los comandantes de la Policía Nacional en Sucre, la Primera Brigada de Infantería de Marina, el gobernador de Sucre y los alcaldes de la subregión San Jorge

Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo

