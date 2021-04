En Sucre denuncian nuevamente amenazas de hombres armados

Las denuncias en esta ocasión se hacen desde la zona rural de Corozal.



Sus habitantes dicen que hombres recorren el corregimiento en motocicletas, fuertemente armados, con tapabocas ordenando que todos deben ingresa a sus casas.



Dijeron que el caso sucedió inicialmente en el corregimiento de Pileta, muy cerca de la cabecera municipal, cuando los violentos gritaron a quienes se encontraban en las terrazas de las casas para que se fueran a dormir.



“Eran como las ocho o nueve de la noche y estos hombres mostraron sus armas a bordo de las motos y nos obligaron a entrar. Fueron varias las veces que recorrieron el pueblo y lo sabemos por el ruido de las motocicletas”, dicen labriegos que piden reserva.



Indicaron que no es la primera vez que se da la presencia de hombres armados en la zona rural de Corozal y que los casos ya habían sido denunciados ante las autoridades.



“Esta es una zona que está en jurisdicción de la Primera Brigada de Infantería de Marina y lo más sensato es que hagan patrullajes de día y de noche para no sentirnos atemorizados”, anotaron.



Por su parte voceros de la Policía y de la Primera Brigada de Infantería de Marina señalaron que iniciaron las investigaciones el caso, pero que no había confirmación del caso denunciado.



El segundo caso se presentó en el corregimiento El Mamón, en la misma zona rural de Corozal y sus habitantes se despertaron con el robo de 50 aparatos tecnológicos en la Institución Educativa local.



En otros corregimientos de los Montes de María, como Caracol y Las Piedras, en la zona rural de Toluviejo aparecieron grafitis en varias casas firmados por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia.



Fue desde esta zona de Sucre donde hombres se llevaron el 8 de enero al ganadero Fabio Hernández Salom, quien posteriormente fue asesinado. Otras denuncias llegan desde los corregimientos y veredas de La Mojana y el San Jorge.



“Hasta el momento luego de nuestras investigaciones no se ha descubierto presencia de personal al margen de la ley”, dicen emisarios de la Brigada de Infantería de Marina.

Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo

