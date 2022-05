El 99 por ciento de la carne que se consume en Sucre proviene de expendios ilegales: carne de reses que son sacrificadas hasta en los patios de las casas.



Así lo confirmó el gerente del Frigorífico de la Sabana con sede en Corozal (Sucre), Oscar Iván Ochoa, quien además indicó, que en la actualidad solamente en la planta local se están sacrificando 7 animales para el mercado local, que incluye a los municipios de Sincelejo y Corozal.



“Hay un reporte de la Mesa Cárnica y del Comité de Competitividad Empresarial de Sucre, donde se establece que hay 443 expendios de carne aledaños a la planta ubicados en 7 municipios, que deberían por lo menos estar consumiendo diariamente 150 canales por más bajo que esté el consumo”.

El 99 por ciento de la carne que se consume en Sucre no proviene de la planta legalmente constituida

“Nosotros estamos sacrificando apenas 7 animales, eso significa que por algún lado están ofreciendo. La ilegalidad muy fuerte en el departamento que se ha venido reportando a las Instituciones, pero veo que seguimos en lo mismo”, manifestó el gerente de Frigosabanas.



Aseguró, que el 99 por ciento de la carne que se consume en Sucre no proviene de la planta legalmente constituida y acondicionada, como lo es el Frigorífico de la Sabana.

“Buena parte de lo que ustedes encuentran en las plazas de mercado y galerías no es carne procesada por nosotros, lo que quiere decir que se está sacrificando animales en los patios de las casas sin ninguna condición higiénica”, aseguró.



Afirmó que no ve ningún avance con el tema de la ilegalidad por parte de las autoridades en Sucre, a pesare de que en múltiples ocasiones se han sentado a dialogar.



Los almacenes de cadena en la ciudad son clientes del Frigorífico, constituyéndose en los compradores del grueso de su producción.



A estos empresarios les preocupa la especulación con el precio del ganado, que se constituye en un tema de inflación nacional, lo que es aceptado por ellos; pero ven con intranquilidad que el consumo de carne pasó de tres veces a la semana en estratos 3 y 4, a una vez a la semana.



“El alto precio de la carne ha reducido el consumo”, aseveró.

Sacrificar 370 canales diarios

Para los expendedores de carne legal en Sucre la situación se torna muy difícil, porque están trabajando a pérdidas.



Dijo el funcionario, que la planta ubicada entre Sincelejo y Corozal tiene la capacidad de sacrificar 370 canales diarios refrigerados y actualmente tienen un promedio ínfimo de 45 animales diarios y cuando tienen compromisos grandes de exportación están llenando la capacidad instalada.



En la actualidad Frigosabanas trabaja en el proceso de exportación de carne a Emiratos Árabes Unidos.



“Nosotros transformamos, sacrificamos, despostamos y empacamos al vacío, para enviar a este país”, indicó el gerente de Frigosabanas.



"No pueden negar que las exportaciones en pie nos ha ‘golpeado’ bastante, porque es un tema de precio: presiona el aumento de la carne, un fenómeno a nivel nacional, y la ilegalidad perjudica el sacrificio en Sucre", concluye.



Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo

