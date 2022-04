Fuertes lluvias que cayeron sobre todo el departamento durante el pasado fin de semana dejaron las vías de las zonas rurales en pésimas condiciones, lo que comenzó a generar problemas entre los campesinos para sacar sus cosechas.



Indicaron los habitantes de veredas y corregimientos que no solamente son las lluvias del fin de semana las que han deteriorado las vías, sino, además los fuertes aguaceros que han caído desde comienzos del mes de marzo.



“Estamos frente a un momento de fuertes lluvias que nadie esperaba, porque generalmente para esta época lo que tenemos es un verano que se extiende hasta abril, o mayo cuando caen las primeras lluvias”, dijo Edilberto Lara, habitante de la zona rural de Ovejas.

San Pedro y Los Palmitos sin vías

Campesinos de Sucre claman por vías dignas para poder sacar productos agrícolas a los pueblos. Ojo @IvanDuque sin carreteras dignas no hay sustitución de cultivos ilícitos que aguante. @ELTIEMPO @ColombiaET @MinTransporteCo #FelizLunes pic.twitter.com/SESixC9OiF — John (@PilotodeCometas) April 4, 2022

La denuncia se repite porque las vías siempre son ignoradas por las autoridades, lo que perjudica no sólo a los campesinos.



“Además de no permitir el ingreso de los vehículos para que recojan los productos, los niños se ven perjudicados, porque no pueden llegar hasta los colegios, ya que el barro impide el paso los menores que viven en las veredas y corregimientos”, contó Edilberto Lara.



La situación de Ovejas es la misma que se registra en otras zonas, como en el caso de San Pedro, donde las vías al parecer no fueron intervenidas durante los meses de verano, en especial en los corregimientos de Rovira y San Mateo.



En el corregimiento de Sabanas de Beltrán, en la zona rural de Los Palmitos, las denuncias llegan con relación a la vía que comunica a la zona urbana con la vereda La Cantaleta.



“Apenas han caído unas cuantas lluvias y ya no se puede transitar. Este camino tiene también jurisdicción en el municipio de Ovejas y nunca han enviado una motoniveladora para emparejar la vía”, dijo Francisco Vergara, habitante del sector.



Alló piden a los alcaldes de turno su intervención, teniendo en cuenta que quienes habitan en la zona son campesinos, quienes no tienen como utilizar el carreteable.

Clamor en San Onofre

Los habitantes de las veredas El Pavo, La Palma y Caña Fría, en la zona rural de San Onofre, dicen que tienen represadas las cosechas de aguacate, maíz y yuca, porque no pueden entrar los camiones a recoger el producto.



“No han podido arreglar la vías para sacar los cultivos de ñame, ajonjolí, maíz, yuca, aguacate. Ni en los animales hemos podido salir, el maíz se pierde en las casas después de muchos días de esperar para poder venderlo”, dicen los campesinos.



A pesar de la intervención en varios sectores de las zonas rurales de La Mojana por parte de la administración departamental, los campesinos continúan denunciando la forma como quedan las vías después de las lluvias.



Desde estas regiones informan que en los últimos días los aguaceros han sido fuertes, dañando inclusive las obras que viene ejecutando la administración departamental.



Lo más grave de todo es que las lluvias continuarán y en los próximos días serán más fuertes sobre todo el Departamento.



Otros municipios también se ven afectados, como Colosó, San Antonio de Palmito, el corregimiento de Granada, en la zona rural de Sincé, entre otros.





Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo

