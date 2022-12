El abogado Aníbal Garay- quien actúa en representación de uno de los jóvenes heridos arrollados en un accidente de tránsito, donde murieron dos personas de origen venezolano- denunció que la Policía Nacional está ocultando elementos probatorios y la identidad del responsable.



“Hacemos un llamado de atención a la Policía Nacional por ser el primer correspondiente. Además de haber hecho un mal procedimiento después del accidente, me pregunto, ¿por qué no aparece en la Fiscalía de Sincelejo reportado el número de la placa del vehículo implicado en el hecho, ni el nombre completo del presunto autor del accidente”, señala el abogado.

'Policías que atendieron diligencia ocultan elementos probatorios, al igual que al autor del accidente', abogado

“Vamos a investigar profundamente lo sucedido durante el procedimiento para demostrar que los policías que atendieron esta diligencia están ocultando elementos probatorios, al igual que al autor del accidente donde murieron dos personas y dos más quedaron gravemente heridas”, dijo el abogado.



El accidente ocurrió la madrugada del 26 de diciembre cuando el conductor de un vehículo Mazda 2, modelo 2013 de placas QGD – 338, invadió el carril contrario a la altura de la urbanización ‘Ciudad Satélite’, sobre la Variante a Tolú.



El conductor arrolló a una motocicleta donde se transportaban cuatro personas.



Murieron en el sitio Robert José Noriega, quien iba como conductor y la parrillera Rosnelly Peña González. Ambas personas 28 años de edad y de nacionalidad venezolanos.



También iba como parrilleros Ronnys Martínez Monterrosa, de 19 años de edad, a quien le tuvieron que amputar su pierna izquierda y presenta además golpes en la cabeza y en diferentes partes del cuerpo.



El cuarto parrillero es Fernando Ruíz Ozuna que tiene fractura grave en la rodilla izquierda. Su estado es delicado y son atendidos en la Clínica Santa María de Sincelejo.

Abogado solicitará capturas de policías

Señaló además el abogado Garay que de resultar ciertas las investigaciones sobre la responsabilidad de los policías al manipular las pruebas solicitará la captura de los implicados.



“Para que no actúen de esa manera, encubriendo a personas que pertenecieron, o pertenecen a la institución, ya que se tiene conocimiento que la persona que venía conduciendo es un pensionado de la Policía Nacional y no el joven Anderson Viloria Rivera”, afirmó.



Manifestó además que de acuerdo con las informaciones entregadas por la hermana del ex auxiliar de la Policía, a quien se quiere inculpar, que este se encontraba en su casa a la hora del accidente y que llegó al sitio de la tragedia porque recibió una llamada para que llevara unos documentos.



Anderson Viloria Rivera, ex auxiliar de la Policía Nacional, al parecer trabaja con el padre de la persona que conducía el vehículo y sería un alto oficial recientemente retirado de la institución policial.



“Debemos respetar y debe responder quien tenga que responder y no poner a otra persona para que asuma la responsabilidad por el verdadero culpable. Están ocultando muchas cosas”, dijo.

Comunicado de la Policía

A través de un comunicado, la Policía Nacional explicó el procedimiento que se hizo después del accidente.



Dicen que ingresó una llamada al centro automático de despacho informando sobre un accidente de tránsito, por lo que son enviadas unidades del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes para hacer acompañamiento a los funcionarios de la Secretaría de Movilidad Municipal que llegaron a atender el siniestro vial.



“De acuerdo al reporte elaborado por los uniformados que atendieron el caso encontraron en el lugar de los hechos un automóvil con placas QGD-338, conducido por el ciudadano Anderson Viloria Rivera, de 22 años de edad, el cual resultó ileso y de quien se conoció prestó el servicio militar como auxiliar de policía en el año 2020 en la ciudad de Bogotá”, consignaron.



Señalan en el comunicado que todas las circunstancias de tiempo, modo y lugar correspondientes al procedimiento están siendo investigadas bajo la competencia de la Secretaría de Tránsito Municipal de Sincelejo y la Fiscalía General de la Nación.



Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo