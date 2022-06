Los habitantes de las zonas rurales de la Villa de San Benito Abad, en la región del San Jorge y de Galeras, en las sabanas de Sucre temen luego de la aparición de mensajes alusivos al Ejército de Liberación Nacional -ELN-.



Los avisos fueron pintados sobre una vía construida en placa huella, entre los corregimientos de Punta de Blanco, en jurisdicción de San Benito Abad y la población de Baraya, en la zona de Galeras.



“No deja de atemorizarnos esos mensajes, uno no sabe a qué atenerse, no sabemos qué pueda pasar, aunque en otras ocasiones ha sucedido lo mismo y no ha pasado nada”, dijo Jesús Cuello, habitante de la región.

Denuncia de amenazas

Se pudo establecer por denuncias de la comunidad, que en la región apareció hace varios días un comunicado presuntamente firmado por el ELN, donde amenazan a 20 personas residentes en la zona.



En el comunicado afirman que estas personas amenazadas serían presuntos colaboradores del grupo Clan del Golfo, en los municipios de la región Sabanas.



La comunidad pide a las autoridades la investigación de los avisos pintados sobre las vías, con el objetivo de llevar tranquilidad a los habitantes de estos corregimientos.

Sin pronunciamiento

Hasta el momento no se conoce una voz oficial por parte de la Policía Nacional, la Armada y el Ejército sobre la veracidad de los avisos que aparecieron en esta zona de Sucre.



Recientemente en declaraciones a los medios de comunicación, el coronel Éver Mejía, comandante de la Primera Brigada de Infantería de Marina dijo que la seguridad en las zonas de los Montes de María, el San Jorge, La Mojana, Sabanas y Golfo de Morrosquillo está garantizada con sus hombres.



Aseguró que por lo menos el 60 por ciento de los infantes de marina ya están en sus puestos en vísperas de las elecciones presidenciales y que este fin de semana todos los hombres asegurarán la región.



Contrario a los grafitis del ELN, se conoció un comunicado de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia donde no se hacen amenazas a la población.



El secretario de gobierno de Sucre, Luis José Guerra manifestó que en el Departamento hay tranquilidad y que el ejercicio de la democracia está garantizado.



