Entre 170 y 180 casos diarios de personas contagiadas por covid-19 marcan la prevalencia del cuarto pico de la pandemia en la región y con tendencia a subir, de acuerdo con la gerente covid en Sucre.



Así lo ha manifestado Sandra Toro, quien maneja el tema de vacunación en el Departamento, señalando que todo se debe a la forma inadecuada de protección que tuvieron los sucreños durante el pasado fin de año y el comienzo del 2022.



Festividades en diciembre y enero afectaron

Tenemos ahora todo lo que se vivió en las festividades en diciembre, donde seguramente que no se guardó el distanciamiento, no se siguieron los protocolos y aquí está el resultado

“Este pico que estamos atravesando en Sucre, va a seguir avanzando en los próximos días, porque se refleja todo lo que tuvimos desde el mes de diciembre hacia acá. De una u otra manera el Ministerio de salud dijo, que si en fin de año no nos cuidábamos, podría pasar esto”.



Manifestó, que lo más importante de todo esto, es que las personas tengan su esquema completo de vacunación contra el covid-19, incluidas las vacunas de refuerzo.



“Tenemos ahora todo lo que se vivió en las festividades en diciembre, donde seguramente que no se guardó el distanciamiento, no se siguieron los protocolos y aquí está el resultado”, dijo.



Estadísticas en Sucre

Estamos en un 77 por ciento de vacunación en primeras dosis y 56 por ciento en la aplicación de las segundas dosis. Hemos avanzado, la población ha venido respondiendo, pero tenemos que seguir

De acuerdo con más reciente informe sobre el comportamiento de los contagios de covid-19 durante la pandemia entregado por la Secretaría de Salud, en Sucre se han confirmado 67.299 personas enfermas.



Así mismo, que 28.246 son hombres, 33.872 mujeres y 5.181 niños. 1.364 personas han fallecido por la enfermedad. 1.264 casos se encuentran activos, con 12 personas en cuidados intensivos, 10 más hospitalizados y 1.242 que se recuperan en sus casas.

De esta cifra, se han recuperado 64.252, después de 372.297 muestras tomadas, con 302.196 resultados negativos.



“Estamos en un 77 por ciento de vacunación en las primeras dosis y en un 56 por ciento en la aplicación de las segundas dosis. Hemos avanzado, la población ha venido respondiendo, pero tenemos que seguir”, dijo la funcionaria.



Precisó, que 25 de los 26 municipios de Sucre se encuentran sobre el 60 por ciento de vacunación, quedando solamente por llegar a esa cifra Guaranda, en la subregión de La Mojana.



“Estamos a nivel nacional en el quinto puesto en vacunación a niños. Nos mantenemos en la media en primeras dosis en general, pero hay que seguir avanzando en las segundas dosis”, expresó.



Las autoridades en Sucre han manifestado además, que hay suficiente disponibilidad de camas en UCI y se están aplicando las vacunas, lo que les da tranquilidad.



Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo

