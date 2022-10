Familias nativas de zona rural del municipio de Chalán (Sucre), en la subregión Montes de María, se tomaron las vías de ingreso a esta población para pedirle al Gobierno Nacional que les entregue tierras para poder trabajar.



Los campesinos llegaron a Chalán desde las veredas ‘Monte Bello’, ‘Manzanares’ y ‘Desbarrancados’ para iniciar una manifestación pacífica llamando la atención de las autoridades sobre la necesidad de tener unas granjas para producir sus alimentos.



Familias que llegaron hasta Chalán

viven en hacinamiento total

Necesitamos una oportunidad para las mujeres y los jóvenes, no queremos que emigren a otras ciudades en busca de un futuro incierto o que puedan ser adsorbidos por el vicio FACEBOOK

“Nuestra manifestación es para decirle a la Alcaldía, a todos los entes, en especial al Gobierno Nacional, al Presidente Petro, la necesidad que tenemos de tierras. No tenemos dónde trabajar, no tenemos créditos”, dijo Edilber Hernández, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Monte Bello.



Expresó que las familias que llegaron hasta Chalán viven en hacinamiento total, sin poder producir, pasando muchas necesidades, viviendo de la caridad de amigos y allegados.



“Al Presidente Petro le hacemos el llamado, ya que él hizo un convenio con los ganaderos y ha manifestado públicamente su interés de comprar hectáreas de tierras para bridarle a los campesinos un espacio donde trabajar”, señaló.

Piden un espacio de convivencia

Queremos luchar por un espacio de convivencia, de desarrollo, de participación, donde las familias puedan tener su seguridad alimentaria FACEBOOK

Las familias, apostadas sobre la vía que permite el ingreso al municipio de Chalán, pidieron la presencia de la alcaldesa Ivonne Fernández para darle a conocer sus necesidades.



“Queremos luchar por un espacio de convivencia, de desarrollo, de participación, donde las familias puedan tener su seguridad alimentaria. Necesitamos una oportunidad para las mujeres y los jóvenes, no queremos que emigren a otras ciudades en busca de un futuro incierto o que puedan ser adsorbidos por el vicio”,

indicó.



Aseveró que esencialmente quieren el desarrollo de la región y estar incluidos en ese proceso, por lo que buscan que el Gobierno Nacional escuche sus voces.



Pidieron la presencia de la Defensoría del Pueblo y la Gobernación de Sucre, con el apoyo además de la administración municipal de Chalán para conformar un equipo de trabajo que les permita desarrollar proyectos productivos.

Acompañamiento de la Alcaldía

La alcaldesa de Chalán, Ivonne Fernández, llegó al sitio de la manifestación y dijo que están dispuestos a iniciar un acompañamiento a estas familias campesinas y que comenzarán por una caracterización de todos los que necesitan la tierra.



Precisó que iniciará la próxima semana una concertación para reunirse con los representantes de la Agencia Nacional de Tierras, la Gobernación de Sucre, la Agencia de Restitución de Tierras -ART- y la Defensoría del Pueblo para que sepan que la necesidad de estas comunidades es la tierra.



Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo