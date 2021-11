En Sincelejo sancionarán comercios que no exijan carnet de vacunación covid

El alcalde de Sincelejo, Andrés Gómez Martínez, y autoridades de salud indicaron que los locales comerciales que no exijan la presentación del carnet de vacunación contra el covid-19 serán sancionados.



Señaló, que las sanciones recaerán sobre sus propietarios y los locales serán cerrados, de acuerdo con los informes que presenten las autoridades que vigilarán el proceso.



Invitó el alcalde Andrés Gómez a vacunarse contra el covid-19, como la única forma de vencer al virus y exhortó a los comerciantes a que exijan el carnet de vacunación durante los acontecimientos que se desarrollen en sus establecimientos.

Habrá jornadas pedagógicas hasta el 30 de noviembre





“Estamos en un proceso de reactivación de la economía previo a las fiestas de fin de año y navidad, lo que implica mayor movilidad, por lo que es necesario mantener la lucha contra el covid-19”, dijo.



Previo a las sanciones anunciadas por el alcalde de Sincelejo, se ha conformado una especie de grupo élite que trabajará en el tema de la pedagogía hacia los dueños de establecimientos y la misma comunidad.



“El llamado es a que exijan el carnet de vacunación contra el covid-19. Vamos a estar haciendo jornadas pedagógicas hasta el 30 de noviembre. A partir de este día empezarán las sanciones para quienes no pidan el carnet de vacunación", sostuvo el alcalde Andrés Gómez.

Sincelejo se encuentra en un

60 por ciento de la vacunación

De acuerdo con el funcionario, la vacunación es la única forma de evitar daños a la economía, al comercio y a la vida y mientras se alcanza la inmunidad de rebaño con la vacunación, se debe seguir cumpliendo los protocolos de bioseguridad y el autocuidado.



Se estableció por parte de la Secretaría de Salud, que Sincelejo se encuentra en un 60 por ciento de la vacunación y que el objetivo es llegar al 70 por ciento el próximo 30 de noviembre.



“Reiteramos el llamado a los comerciantes para que soliciten a los clientes el carnet de vacunación, de no hacerlo se aplicarán las sanciones contempladas en el Código de Policía, teniendo en cuenta que no son garantes de esta medida”, indicó.

Hay habilitados más de 20 puestos de vacunación

Para los funcionarios de la Secretaría de Salud Municipal, en la actualidad no hay excusas para no aplicarse la vacuna contra el covid-19, primero por la efectividad demostrada y segundo porque hay suficientes biológicos en la ciudad.



"Tenemos habilitados más de 20 puestos de vacunación y está autorizada la vacuna desde 3 años de edad en adelante, así como la tercera dosis, desde los 50 años, no hay motivos para no estar vacunados contra el covid-19", manifestó.



Los comerciantes por su parte han expresado, que la medida actúa también en contra de la reactivación económica, porque la gran mayoría de las personas no portan el carnet en caso de haberse aplicado las dos dosis y en otros porque no se han colocado el biológico.



“Hemos hecho el ejercicio en nuestros locales y sólo el 10 por ciento de los clientes tienen el carnet. Esto baja en gran medida las ventas y más en esta época de fin de año”, expresaron.



Informaron desde la Secretaría de Salud Municipal, que en los últimos días se ha incrementado el número de personas vacunadas, al parecer desde que se anunció la medida de exigir el carnet.

Sincelejo

