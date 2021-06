En Sincelejo, reclusos sin visitas por contagio covid en un pabellón

Hasta nueva orden, la cárcel La Vega de Sincelejo fue cerrada para visitas por la Secretaría de Salud, ante el contagio de covid-19 que se presenta en el pabellón de mujeres.



Una reclusa fue internada en UCI.



Hace un mes los internos del penal iniciaron una huelga de hambre para que las autoridades de salud les permitieran la visita de sus familiares, aduciendo que tenían un año sin ver a sus seres queridos.



Por más que la Secretaría de Salud de Sincelejo se opuso a que ingresarán visitas al reclusorio y de exponer sus argumentos, los detenidos lograron que accedieran a la petición, llevados de la mano por la huelga que iniciaron.



Ahora, poco tiempo después de aquel movimiento de los internos de la cárcel Le Vega, una de las mujeres enferma con covid-19 y debido a su delicado estado de salud fue recluida en cuidados intensivos.



“La Secretaría de Salud consideró también que a raíz del pico tan elevado de contagios por covid-19 en el departamento, y la reclusa que enfermó, había necesidad de suspender las visitas hasta nueva orden”, dijo Heber Cavadía Beltrán, director de la cárcel.



Afirma, que ya se han detectado dos casos en mujeres y otros reclusos quienes llegaron desde la Unidad de Reacción Inmediata -URI- de la Fiscalía enfermos, fueron aislados y cumplen su proceso de cuarentena.



Funcionarios de la Secretaría de Salud hicieron la coordinación con la administración del penal y se inició una toma masiva de muestras a los reclusos.



Dijo el administrador de la cárcel, que esperarán los resultados de las muestras y se continuará además con la jornada de vacunación contra el covid-19 que fue suspendida en días pasados.



“Falta aplicarle la vacuna a por lo menos el 50 % de los detenidos”, indicó.



Se pudo establecer, que en estos momentos no se están recibiendo internos en la única cárcel que tiene Sincelejo, lo que mantiene en hacinamiento al calabozo ubicado en la URI, además del Centro de Reclusión Transitorio.



“A raíz de que la cárcel no tiene las condiciones de aislamiento adecuadas para las personas que llegan detenidas, se ha optado porque permanezcan en esos centros de paso y no resulten contagiadas con el virus”.



En el pasado más de 30 reclusos resultaron contagiados con la enfermedad y de acuerdo con la administración del penal, estos se recuperaron solamente con las tradicionales bebidas calientes que se dan en la región.



Funcionarios de la Procuraduría Regional de Sucre intervendrán para buscarle solución al hacinamiento que hay en los Centros Transitorios.



Al parecer se había acordado con las autoridades en Sincelejo tener un sitio diferente para presos que puedan estar enfermos, ya que los actuales lugares no cumplen con las condiciones necesarias.

Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo

