En Sincelejo reclusos hacen huelga de hambre para recibir visitas

En la cárcel la Vega de Sincelejo, 377 reclusos entraron en huelga de hambre para que reanudaran visitas de sus familiares, a quienes no veían desde hace un año.



La situación comenzó a registrarse en el centro carcelaria a raíz de la pandemia ocasionada por el covid-19, tiempo en el cual los internos no vieron a sus compañeras y compañeros sentimentales, padres y ningún otro familiar.



“Le enviamos comunicados a la Procuraduría regional de Sucre, a la Secretaría de Salud y a la Defensoría del Pueblo para solucionar esta problemática, sin recibir respuesta positiva. Tuvimos que entrar en huelga para que colocaran su atención en nosotros”, dijeron.



"Hacinamiento es cuando pasa el número de personas que pueden estar en el establecimiento: la cárcel tiene cupo para 512 detenidos, lo que quiere decir que hay lugar suficiente"

Dicen que recibieron inicialmente una respuesta de la Secretaría de Salud donde indicaban que no podían acceder a las visitas por el hacinamiento en que se encontraban por la pandemia.



“Hacinamiento es cuando pasa el número de personas que pueden estar en el establecimiento: la cárcel tiene cupo para 512 detenidos, lo que quiere decir que hay lugar suficiente", señalan.



Indicaron, que los internos no recibieron las comidas, con el apoyo también de reclusos de la tercera edad, quienes se sumaron a la huelga para que hacer valer sus derechos.



En primera instancia la respuesta de la Secretaria de salud de Sincelejo, Trinidad Molsalve fue, que no se podía, ante el crecimiento de los casos de covid-19 en la ciudad y el alto número de ocupación de camas en UCI.



Dijeron en el comunicado, que no estaban dadas las condiciones de bioseguridad en la cárcel La Vega, sumado a las circunstancias de orden público por el paro nacional.

Dijeron en el comunicado, que no estaban dadas las condiciones de bioseguridad en la cárcel La Vega, sumado a las circunstancias de orden público por el paro nacional.



“La Secretaría de Salud de Sincelejo seguirá presta a realizar el acompañamiento a los procesos implementados en este sentido, con el fin de cooperar en el cumplimiento de las condiciones de salud del centro cancelario”, consignaron.



Posteriormente a esta situación y ante la presión ejercida desde el interior de la cárcel, una comisión de los tres entes solicitados por los internos visitó el penal para crear las condiciones adecuadas de visitas.



Fue así como la Secretaría de Salud se dio el aval para que los internos poco a poco puedan recibir el acompañamiento de sus familiares, previo cumplimiento de los protocolos de bioseguridad garantizados por la administración del penal.



La huelga de hambre terminó y ahora los detenidos tendrán que cumplir con las exigencias de la Secretaría de Salud y poder conservar en el tiempo el período de visitas.



