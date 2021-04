En Sincelejo rechazan impuesto a la seguridad y la convivencia

El gobernador de Sucre, Héctor Espinosa Oliver, pretende cobrar una sobretasa a la seguridad y la convivencia a través del recibo de la energía, intención que rechazan de plano los habitantes del departamento.



La iniciativa fue presentada en un proyecto de ordenanza ante la Asamblea y previo al primer debate, solamente el diputado Rafael González se ha pronunciado en contra de la decisión, el resto guarda silencio.



De aprobarse el proyecto, los sucreños tendrán que pagar un impuesto que va entre el 19 y el 15 por ciento con respecto al consumo de la energía que tenga cada persona. Esta tasa la determinarán los diputados de Sucre.



El impuesto será cobrado a los estratos, 3, 4, 5 y 6, además tendrán que cancelarlo la zona comercial e industrial.

El diputado Rafael González, del Partido Conservador es el más fuerte opositor de la iniciativa.



“El proyecto demoró para llegar porque se hicieron sugerencias al mismo. Ahora se dará el primer debate que tiene que ver con la legalidad del mismo y si le conviene o no a las comunidades. Si obtiene la mayoría seguirá a segundo debate”, dijo.



Señaló el diputado, que en estos momentos está cursando en el Congreso de la República el proyecto de Ley de la Reforma Tributaria donde serán gravados los servicios públicos con un 19 por ciento y de ser aprobada la sobretasa a la seguridad, el cobro para los sucreños sería doble, con lo que no estamos de acuerdo”, indicó.



Explicó que el año anterior no había ingreso a las arcas del Departamento, 34 mil millones de pesos relacionados con el consumo del licor de contrabando y el cigarrillo, por la evasión de los impuestos.



“Tenemos que endurecer las medidas contra estos productos y tendremos más recursos, aunque este dinero va directo a la salud, esto se puede aplicar en otros temas como el consumo a la gasolina y el predial”.



La comunidad por su parte ha dicho que no aguanta un impuesto más y menos en estos momentos de pandemia por el covid-19. “Estamos sin trabajo, pagamos arriendo, todos los servicios y ahora este impuesto al que le decimos no”, dijo Adolfo Vergara López, habitante de Sincelejo.



Otros voceros dijeron la seguridad es un deber del gobierno nacional para con los ciudadanos y que son ellos quienes deben hacer los aportes.



Así mismo anotaron, que la Policía y la Armada Nacional tienen también recurso destinados para la seguridad y que no deben ser los habitantes del Departamento quienes tengan que salir a solucionarles el problema con sus dineros.



Por su parte el gobernador Héctor Espinosa defiende el proyecto afirmando que se trata de un aporte de los que más tienen y no de un impuesto, recursos con los que se garantizará la seguridad.



“Es un aporte que hace una parte del Departamento, no todos, sólo los que pueden pagar, los pobres no se van a ver afectados por esto y por el contrario saldrán beneficiados. Entiendo todos los temas de la pandemia y sé que hay unos sectores en condiciones complejas, pero hay otros sectores que le ha ido bien y son los que pueden aportar”, expresó.



Por intermedio de este proyecto se pretende recaudar cerca de 12 mil 600 millones de pesos al año.

