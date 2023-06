El gremio de comerciantes de Sincelejo culpa a las empresas de servicios públicos de la dificultad económica que enfrentan. Solicitaron al concejo municipal intervención ante las entidades para superar la crisis.



Para los comerciantes persiste la mala prestación de los servicios que reciben. Para este gremio no salve una sola de las empresas.



(Además: Cartagena: El calvario que vivió familia con niños en viaje de 'pasadía' a una isla)



“Desde hace aproximadamente tres años hemos venido exponiendo las dificultades y la piedra de tropiezo en la que se han convertido las empresas de servicios públicos para el desarrollo de Sincelejo, pero hasta el momento no hay ninguna solución”, dice Octavio Pacheco, presidente de la Asociación de Comerciantes Unidos de Sucre -ACUS-.

Abuso del poder: empresas prestadoras de servicios públicos trabajan sin ningún control en la ciudad

Facebook Twitter Linkedin

Servicio de energía. Foto: archivo particular

Para los comerciantes de Sincelejo, las empresas prestadoras de servicios públicos trabajan sin ningún control en la ciudad, abusan de las comunidades y nadie dice nada.



“No podemos seguir permitiendo que las empresas de servicios públicos abusen de su poder y dejen de lado las necesidades de la población. Es hora de actuar y tomar medidas concretas, mejorar la competitividad del sector comercial y de paso la calidad de vida de los ciudadanos”, indicó.



Señalan además los comerciantes que Sincelejo enfrenta una profunda crisis económica por las bajas ventas y que todo va unido al valor desmedido de los servicios y a su mala prestación.



(Vale la pena leer: Mujeres chocaron en moto acuática contra una lancha turística en las Islas del Rosario)



“La tasa de desempleo sigue en aumento, la calidad de vida de los habitantes se ve afectada por los altos costos de los servicios públicos y las elevadas tarifas que tenemos que pagar los comerciantes en contribuciones, como ahora con el impuesto a la seguridad”, expresa.



Hicieron el llamado a los miembros de la corporación municipal para que ante la situación hagan un control político y citen a empresas, como Veolia, Interaseo, Alumbrado público y a la interventoría de la empresa de aseo.



“Esta empresa de interventoría se convierte en un gasto y en un manejo de burocrático, de intereses personales por parte de quienes la dirigen. A esta interventoría jamás le interesó defender los derechos de los usuarios”, afirma.



Explica el presidente del gremio de comerciantes, que la interventoría es una empresa sobre otra empresa y solicitan que se busque la manera de ser revocada por negligente, porque no están cumpliendo con sus responsabilidades y funciones.

El agua potable

Facebook Twitter Linkedin

Sin agua en varios barrios. Foto: Roger Urieles

Cuentan que en caso del servicio de agua potable, muchas zonas no cuentan con una red de distribución adecuada, lo que ha generado la propagación de enfermedades afectado la calidad de vida de los habitantes.



“En el tiempo que lleva funcionando la empresa de agua potable, no ha disminuido el nivel de filtración en toda la ciudad, pérdidas que tenemos que asumir los usuarios y además que se hace sin ningún control”, anota.



(Le puede interesar: Policía vigilará la vía Ciénaga - Barranquilla para evitar retenes ilegales)



Con relación a este tema dice que no hay un sistema que conozca la comunidad donde se especifique la cantidad de agua que se pierde en la ciudad.



Dice que en el centro de Sincelejo todavía hay locales comerciales que tienen que comprar el tanque de agua suplir las necesidades.

Energía

En cuanto a la energía eléctrica, los comerciantes manifiestan que los problemas son igualmente alarmantes.



Se acumulan las constantes interrupciones en el suministro eléctrico, lo que afecta la productividad y a la economía, informan.



“Los cortes de luz en ocasiones llegan a 15 y 16 horas durante un fin de semana y no es solamente en Sincelejo, es una situación que se presenta en todo el Departamento. Así no se puede progresar, así no hay calidad de vida, así nadie quiere invertir en nuestra región”, declaran.



(Vale la pena leer: Video: graban una ballena jorobada amamantando a su cría en el Pacífico colombiano)



Anotan que no se salva ningún servicio público, incluido el gas natural que es cobrado como industrial en los restaurantes y el alumbrado público que deben pagar cuando muchos sectores no tienen un bombillo.



“Esto se les hizo saber y ustedes como representantes políticos, es su responsabilidad exigir el respeto a los derechos de la población y trabajar juntos para construir una ciudad más justa y equitativa para todos”.



“Con mucho respeto no hacer de los debates de control, un tema personal y de proselitismo político, por el no cumplimiento de acuerdos burocráticos. Ante esta situación, honorables concejales, les estamos exigiendo soluciones urgentes y efectivas por parte de las empresas de servicios públicos”, les solicitan a los concejales.



Indicaron que es necesario que se realicen inversiones para mejorar la infraestructura y se preste un servicio de calidad a la comunidad.



Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo