Los elevados precios de los productos de la canasta familiar colocan a Sincelejo como la más cara de la Costa Caribe y la segunda en Colombia.



Juan Carlos Bertel, habitante de la zona rural de Sincé (Sucre), pero residente en Sincelejo desde hace muchos años, nunca pensó que tendría que pagar 2.000 pesos por una libra de yuca, un producto que para él y muchos personas se da casi silvestre en la región, tanto que hasta en los patios de las casas las familias han arrancado las matas.



(Además: Energúmeno obligó a su expareja a beber desinfectante para pisos en Valledupar)

Hasta el ñame y la yuca que se cultivan

en la regíon superan los 2.000 pesos



Facebook Twitter Linkedin

Cultivador de ñame. Foto: Francisco Javier Barrios

Un plátano se consigue a 1.800 pesos, eso es inaudito; 2.000 pesos una libra de papa, cuando antes tres libras se conseguían por ese precio FACEBOOK

TWITTER

“En muchas ocasiones despreciamos este producto, las cosechas servían hasta para alimentar a los cerdos. La yuca se conseguía hasta en 100 pesos la libra y hoy una familia pobre no puede ni comer yuca con suero, otro producto típico de la región”, dice.



Igualmente sucede con el ñame, tubérculo que los campesinos cosechan en gran cantidad en municipios como Chalán, Ovejas y Colosó en los Montes de María para ser comercializado en Sincelejo, pero sus precios en ocasiones superan también los 2.000 pesos.



(También: En Cartagena agreden agentes de tránsito cuando realizan operativo a mal parqueo)



Para los sucreños en general y en especial los sincelejanos otros productos que vienen afectando sus bolsillos son el queso y la carne, dos elementos de la canasta familiar que en esta región no deberían superar las expectativas en sus precios por ser una zona de gran producción y ganadera por excelencia.



Vanessa González Sierra señala que al igual que la yuca y el ñame, estos productos tendrán que desaparecer del gusto de los sincelejanos por sus elevados precios.



“La verdad no entiendo por qué el queso está por las nubes, cuando todo el año 2022 estuvo lloviendo y se entiende que hay gran producción de leche y ahora que entramos en verano la situación está peor”, anota.



Indica que la libra de queso en Sincelejo se consigue a 12, 13 y 14 mil pesos, mientras que la carne superó los 17 mil pesos.



“Un plátano se consigue a 1.800 pesos, eso es inaudito; 2.000 pesos una libra de papa, cuando antes tres libras se conseguían por ese precio”, expresa.

Impuestos por las nubes

Facebook Twitter Linkedin

La estabilidad de precios de los alimentos ayuda al costo de vida. Foto: Oscar Berrocal-Archivo EL TIEMPO

Ahora estamos más inseguros que nunca, los atracos se producen a diario en los barrios y locales comerciales, a pesar del impuesto que estamos pagando FACEBOOK

TWITTER

Desde hace varios meses los sincelejanos pagan en los estratos altos y el sector comercial el impuesto a la seguridad, cobro que se hace a través del recibo de la energía.



Para los habitantes de Sincelejo este es otro de los factores que afecta su economía, manifestando además que la seguridad no se ve por ninguna parte.



(Le puede interesar: Buscan desesperadamente a mamá y sus tres hijos, desaparecidos en el Tolima)



“Ahora estamos más inseguros que nunca, los atracos se producen a diario en los barrios y locales comerciales, a pesar del impuesto que estamos pagando”, dice Katherine Montes.



La aseveración de esta ama de casa es corroborada por el presidente del gremio de comerciantes, Octavio Pacheco. El comerciante indica que las tarifas de energía se unen a las situaciones que elevan la economía, porque en la ciudad se pagan las tarifas más caras del país.



Cuenta además que la comida corriente que en el parque Santander de Sincelejo se vendían a 2.000 pesos, ahora se consiguen en los restaurantes a 15.000 pesos.



Para los habitantes, en general, de Sincelejo se suma el hecho de que en la ciudad no hay fuentes de trabajo y en un porcentaje muy alto se vive del rebusque.





Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo