'Nuestros hijos no son conejillos, por eso no regresan a clase'

Padres de familia de la Institución Educativa José Ignacio López, en cabeza de Emperatriz Moros, tomaron la vocería y se oponen al regreso a clases en presencialidad, por considerar que no hay garantías para conservar la vida de sus hijos.



En Sincelejo son 32 las Instituciones que han regresado a clases con baja asistencia de estudiantes, de acuerdo a lo manifestado por miembros de la Asociación de Educadores de Sucre, pero ahora son los padres quienes rechazan la medida.



Emperatriz Moros pertenece a la Asociación de Padres de Familia de la Institución Educativa José Ignacio López, y tiene una hija estudiando en el grado séptimo.



“Mi respuesta es no al retorno a las aulas de clases y no lo hago por cuestiones de rebeldía y no lo hago por ser inconsciente, por el contrario, estoy actuando con responsabilidad y juicio. Mi hija no es conejillo de indias y nadie me la segura su derecho a la vida”, dijo.



Explica, que particularmente ha sufrido las consecuencias del covid-19 con la muerte de un familiar y sabe que frente a esa situación es muy difícil que se pueda hacer algo.



“Lo último que se me pasaría por la mente en estos momentos de dificultad que enfrentamos por la pandemia, es someter a mi hija a una situación similar. Las noticias no son falsas, los contagios aumentaron y la ocupación de camas en UCI en un 100 por ciento”.



Reafirma, que sus hijos, ni los hijos de sus vecinos, ni de sus amigos, ni los hijos de los profesores, de los médicos, de esos que no pueden alzar sui voz, ninguno de ellos son conejillos de indias.



“Sería muy egoísta no incluir a los profesores en esta situación, ya que es inhumano que los hayan presionado de esa manera, es decir, ninguno podrá emitir su opinión porque será evaluado y sancionado con el no pago de su salario”, indica.



Expresa, que es una forma de violarle sus derechos, a la libre expresión, laboral y hasta el de la vida por la sanción a la cual se enfrentan.



Prefieren clases virtuales

“Si nosotros los adultos no hemos cumplido con las medidas de bioseguridad, con distanciamiento, cómo se va a controlar a los niños cuando tienen un año sin verse y ellos no tienen la culpa”.



Afirma tener conocimiento de niños y jóvenes quienes han comenzado a sufrir de depresión por la situación que están viviendo, a pesar del esfuerzo grande que como padres han hecho.



Al igual que Emperatriz Moros, muchos son los padres de familia quienes se han unido al pronunciamiento indicando, que a sus hijos los dejarán en sus casas para continuar recibiendo las clases vía virtual.



Alto contagio de docentes en Sucre

Solicitó esperar con calma a que la situación mejore, porque para ellos y demás padres, el covid no va a desaparecer en estos meses, ni en un año.



“Y entonces sí tomar la determinación de regresar, cuando los casos de contagios hayan bajado en la ciudad y el Departamento en general”.



Recientemente el gremio de profesores en Sucre denunció el contagio de un alto número de docentes con el covid-19 una vez regresaron a las clases presenciales. De igual manera el contagio de estudiantes y padres de familia en varias Instituciones.



“Esta conducta irresponsable hará que caigan muchos niños y se trata de nuestra juventud la que resultará perjudicada. Si queremos seguir adelante tenemos que actuar con la razón y responsabilidad”, acotó.

Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo

