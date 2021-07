Contagios de Sida aumentaron en un 20 por ciento en Sincelejo

La Secretaría de Salud Municipal- por intermedio de la especialista Yanina Támara, quien maneja el tema relacionado con los casos de Sida- informa que aumentaron las personas enfermas con sida en la capital de Sucre, por lo menos en un 20 por ciento.



”Nos llama la atención el aumento de estos casos y es muy preocupante porque estamos en una etapa en la cual hemos tratado de hacer una educación sexual para la prevención de la enfermedad, pero persiste el crecimiento”, dice.



Informó, que en los más recientes años los casos han aumentado entre 10 y 15 casos. Con respecto al año 2021, las personas contagiadas superan esas cifras, con una diferencia de 20 enfermos.



Para la funcionaria de la Secretaría de Salud no tiene nada que ver la edad de las personas ni las prácticas sexuales, por el mismo derecho a tener el contacto con otros seres humanos, lo que es una necesidad.



“La sexualidad hace parte de ese derecho. El problema está en no hacerlo de forma responsable, en no utilizar los preservativos, los medios adecuados para prevenir la transmisión de enfermedades sexuales e inclusive los embarazos”.



Precisó, que no tiene nada que ver que un adulto mayor, o un adolescente puedan tener relaciones sexuales, porque se trata de un tema de responsabilidad.



“Desafortunadamente los jóvenes siguen encabezando el listado de aumento de los casos, eso preocupa mucho y da hasta tristeza, porque somos quienes más estamos enterados del tema por el celular, las escuelas y universidades”, indica.



Precisa que no saben en realidad por qué los jóvenes no están siendo receptivos a la información, cuando son quienes más tienen el poder de cambiar la situación que se está registrando.



Informó, que en los últimos meses se han presentado en la ciudad 72 casos de contagios con Sida y que no se podrían apresurar a manifestar que el encierro por la pandemia tenga algo que ver con la situación.



Indicó, que más del 60 por ciento de las personas contagiadas con sida son hombres, porque son pocos receptivos con el uso de los preservativos por el tema del machismo que prevalece en la Costa Caribe y la cultura con respecto al tema.



“En la Secretaría de Salud tenemos programas que enfrentan la situación antes, durante y después de un paciente con VIH. Hacemos charlas, entregamos preservativos en las calles y discotecas, con salud pública se hace seguimiento a los casos, EPS e IPS”.



Con respecto a este último tema afirma, que se le hace seguimiento a los casos para que los pacientes cumplan con los tratamientos a tiempo, ya que ésta debe ser integral para que puedan tener los medicamentos y hacer una calidad de vida lo mejor posible.



Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo

