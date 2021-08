Comerciantes en Sincelejo cierran negocios por extorsiones

Cansados de las extorsiones y constantes robos, los comerciantes en Sincelejo comenzaron a cerrar sus negocios, solicitando de paso a las autoridades la protección para ellos y sus familiares.



Comerciantes enviaron un comunicado a las administraciones, además del comandante de Policía, donde dan a saber la insatisfacción por la inseguridad.



“Ingresaron a robar en un restaurante, en un negocio de venta de licor y víveres. Fueron varios robos en una sola semana y nuevamente se le hizo el llamado a la Alcaldía, porque es casi en el mismo sector”, señala en uno de sus apartes el comunicado.



En la Avenida Argelia, oriente de Sincelejo, es donde más del 20 por ciento de los locales comerciales han cerrado agobiados por los delincuentes.



Fue precisamente en uno de esos locales de venta de licor, donde el popular cantante ‘Sayayín’ fue herido con arma de fuego y posteriormente falleció. Las investigaciones de la Policía indicaron, que el propietario del negocio era extorsionado.



“La situación se presenta en diferentes sectores de Sincelejo, no solamente es sobre la Avenida Argelia, sino, inclusive hasta en los barrios residenciales”, dice un comerciante.



Dicen que ya no saben qué hacer con este momento de inseguridad que se presenta en la ciudad, por lo que acuden una vez más a solicitarles a las autoridades que intervengan.



“Ya uno no está seguro ni en su casa, menos en los negocios. Los delincuentes llegan armados hasta los dientes y de frente, delante de clientes inclusive cometen los robos”, expresa uno de los afectados.



Indica, que para los comerciantes no están dadas las garantías para ejercer su actividad económica y que a pesar de los llamados que han hecho a las autoridades, hasta el momento no actúan por la seguridad de ellos.



“Hacen consejos de seguridad y ni siquiera están involucradas las personas afectadas para que haya una socialización y nos digan cuales son las medidas a tomar. Las autoridades no pierden nada, somos nosotros”.



Asesinan a comerciante

En momentos que los comerciantes denuncian lo que están padeciendo con las extorsiones y atracos, se presenta el asesinato de un miembro de su agremiación cuando se dirigía hasta su lugar de trabajo.



Era un reconocido comerciante de comidas rápidas que acababa de abrir un nuevo local, cuando fue interceptado por dos personas a bordo de una motocicleta.



Dijeron los comerciantes, que la situación es muy difícil en estos momentos y sólo esperan que las autoridades puedan contrarrestar esta ola de delincuencia.



Sobre el tema de la inseguridad, el secretario privado de la alcaldía de Sincelejo Leonardo Beltrán dijo, que se está en el proceso de la instalación de más cámaras de seguridad y del incremento del pie de fuerza.



De la misma manera de la creación de un botón de seguridad en los negocios que está conectado directamente con la Policía Nacional, además de la entrega de motocicletas a la Policía Nacional y patrullajes constantes en los negocios.

Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo

