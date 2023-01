El 20 por ciento de los negocios que funcionan en Sincelejo cerrarán sus puertas, ante el incremento de la inseguridad durante el fin del año 2022 y el comienzo del 2023, de acuerdo con un estudio de la Unión de Comerciantes Unidos de Sucre.



Así lo manifestó Octavio Pacheco, presidente de la organización, quien indicó además que en la actualidad más del 8 por ciento de los locales comerciales ya cerraron sus actividades por la inseguridad y otros dos factores de trascendencia, como el alza de las tarifas de energía y la inflación.

“De 8 y 10 negocios diarios que eran víctimas de la delincuencia en Sincelejo se pasó a 12 y 20 negocios, lo que mantiene en la quiebra a sus propietarios. Son entre 1 millón, dos y tres millones de pesos que le quitan a sus dueños y de esa forma ninguna empresa se mantiene”, dijo el presidente de la agremiación.

Extorsiones y atracos



De acuerdo con el gremio de comerciantes, el flagelo de la inseguridad en Sincelejo para los dueños de las grandes, medianas y pequeñas empresas se da en todas sus manifestaciones, lo que lleva al cierre inminente de los puntos de ventas.

“Las extorsiones hemos aprendido a convivir con ellas, me refiero a las llamadas porque sabemos que provienen de la cárcel y en la mayoría de las ocasiones logramos bloquear los números de donde nos llaman. Lo más preocupante en la actualidad son los atracos con armas de fuego a los negocios”, dice.



Se estableció que varias personas han resultado heridas y otras que nada tienen que ver con los locales han terminado muertos.



Este último caso se ha presentado cuando los dueños del local comercial se han negado a pagar una extorsión y los delincuentes recurren a los atentados con armas de fuego, o artefactos explosivos.

Bajaron las ventas



Los comerciantes realizaron una encuesta entre los propietarios de sus empresas para saber con precisión, el por qué de las pocas ventas que se han generado en los más recientes meses.



“Los resultados de la encuesta dejan ver como las ventas en el segundo semestre de 2022, estuvieron impactadas por aspectos tales como el alto costo de las materias primas, los precios de los servicios públicos y los problemas de inseguridad que motivaron la desconfianza entre los sectores encuestados”, explicó.



Precisó que el tema de la inseguridad que está experimentando la región golpea la confianza del consumidor y lo hace temeroso a comprar, invertir o asistir a una discoteca, o a un restaurante.

Sector calzado, el más afectado



El sector más perjudicado con relación al punto de los altos costos de las materias primas fue el del calzado, donde se observó que el alto costo de los insumos y el elevado precio del dólar perjudicaron las finanzas.



“Este sector vio impactado sus ganancias, por cuanto estuvieron obligados a subir el precio de sus productos, lo cual influyó negativamente en las proyecciones de ventas de dichos comerciantes”, explicó.



Expresaron además que las alzas en las tarifas, especialmente en los de la luz eléctrica redujeron los márgenes de ganancias en días claves para el sector.



Explicaron los comerciantes que los cortes del servicio eléctrico, sin concertación y durante los fines de semana impactaron las ventas del sector de bares, recreación y eventos.

Protestas con tomas de vías



Fueron claros los comerciantes de Sucre al manifestar que de seguir las cosas como hasta ahora, con la inseguridad y los servicios públicos elevados, han pensado en hacer una gran protesta con tomas de las carreteras.



“Porque no podemos seguir dándole más largo a una situación como esta”, dijo el representante del gremio.

Grupos de reacción solidaria



Indicaron además que otra de las alternativas que tienen pensado poner en marcha es la creación de grupos de reacción solidarias que inicialmente serían creados por los ganaderos y no funcionaron.



“Seguimos con ese propósito y la idea es que se puedan consolidar en Sincelejo. Ya hicimos un trabajo de laboratorio en el mes de diciembre y nos dio resultados importantes, por lo que creemos que será una de las soluciones más cercanos que hay”, precisó.



Pidieron explicación a las autoridades sobre la promesa de utilizar drones y un helicóptero para ofrecer seguridad en la ciudad indicando que hasta el momento no se han visto por ninguna parte

Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo