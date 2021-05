En Sincelejo, listos para regreso a clases pero profesores dicen no

Dicen funcionarios de la Secretaría de Educación Municipal, que la presión para los gobernantes de turno llega directamente desde el Ministerio, cuando los conmina a volver a las clases mediante el sistema de alternancia, a pesar del alto número de contagios por el covid-19.



Para el alcalde de Sincelejo Andrés Gómez Martínez, la situación le marca una disyuntiva, ya que está en juego la vida de los estudiantes, de los docentes y el personal administrativo de las Instituciones públicas y colegios privados.



“Es el tema de volver cumpliendo con las exigencias del Ministerio y el de quedarse en casa para que la población educativa no se enferme. Para esto se han tomado todas las medidas de bioseguridad y sólo estamos esperando el momento de regresar”, ha dicho el funcionario.

Dijo que han sido muy responsables con el manejo y la adecuación que se le ha dado a cada Institución Educativa, con el seguimiento permanente de la Secretaría de Salud, en compañía de funcionarios de la Secretaría de Educación para seguir los protocolos de bioseguridad.



“Se han tratado de minimizar los riesgos en cada Institución, en aras de darle cumplimiento a la circular emitida por el Ministerio de Educación”, señaló.



Manifiesta, que en total en Sincelejo se encuentran adecuadas 21 Instituciones oficiales, más 35 colegios privados, que deben entrar en la modalidad de alternancia, esperando que pase todo lo relacionado con el paro nacional.



“La parte administrativa de cada colegio ha hecho su mayor esfuerzo para que los niños regresen y puedan recibir una educación con calidad”, anota.



Seguirán en paro

Por su parte la Asociación de Educadores de Sucre -Ades-, a través de su presidente Ubaldo Corrales indicó, que seguirán en paro permanente, incluido el no volver bajo el sistema de virtualidad.



“Las actividades académicas virtuales, remotas, o en alternancia continúan interrumpidas y en consecuencia hacemos un llamado a los directivos docentes de las Instituciones Educativas y centros educativos de Sucre, a no convocar al personal de profesores para realizar actividades pedagógicas”, anotan en un comunicado.



Indican, que oportunamente informarán sobre los pasos a seguir con relación a esta decisión.



Por su parte la Asociación de Padres de Familia de Colegios Privados de Sincelejo dijeron, que la última palabra para volver a las aulas de clases la tienen los papás.



“En este sentido, el 85 por ciento dijo que no enviarían a sus hijos a clases, luego de una encuesta que se hizo en Sincelejo”, informó Jorge Luis Montero, presidente de la Asociación.

