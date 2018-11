Gobernación de Santander desconoce plan de contingencia del Hisgaura

A través de la Oficina de Gestión del Riesgo y de Desastres, la Gobernación de Santander exigió que el Fondo de Adaptación entregue un informe técnico en el que se exponga la verdad sobre el estado del puente Hisgaura, obra que se encuentra en el centro de la polémica por las presuntas anomalías en su construcción.

Un reporte fotográfico del Instituto Nacional de Vías (Invías) evidenció irregularidades como vigas en forma de acordeón, desnivel en el material asfáltico de la carretera, entre otras fallas aparentes en la estructura, 101.000 millones de pesos, localizada en el municipio de San Andrés.

De acuerdo con Ramón Ramírez, jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo y de Desastres de Santander, desde el 2017 por diferentes canales, incluso derechos de petición, ese despacho ha requerido al Fondo un informe sobre todas las obras que ejecuta en ese departamento, incluida el paso elevado, sin haber obtenido respuestas claras.



"Para la Gobernación no solo hay preocupación por el puente Hisgaura, sino por el incumplimiento del Fondo con la entrega de viviendas, de acueductos, instituciones educativas y otros proyectos que suman 515.000 millones de pesos", dijo el funcionario.



Ramírez agregó que no ha sido entregado ni socializado ante el comité departamental y los comités locales de la jurisdicción el plan de gestión del riesgo del puente que, conforme a la ley, es obligatorio tener por la magnitud de la obra.

"Es el Fondo de Adaptación y el Invías son los que deben asumir la responsabilidad de garantizarle a los usuarios de ese puente la estabilidad en su uso (…) No se puede entregar esa obra hasta que no se tenga claridad de su estado", señaló Ramírez.



La firma constructora del puente es la multinacional española Sacyr y la firma interventora es la santandereana ETA.



ETA a través de un comunicado oficial aseguró que "el informe tiene un enfoque alarmista que se dedica a presentar un registro fotográfico sin llegar a ninguna conclusión ni establecer parámetros técnicos sobre la estabilidad del puente".



También indicó que "el registro fotográfico corresponde a una fecha en la cual el contratista disponía de personal en obra".



Por su parte, la compañía Sacyr señaló: "La seguridad y estabilidad del Puente Hisgaura están absolutamente garantizados. Los procesos de verificación estructural que se han ido generando durante su ejecución y a su finalización demuestran que la estructura es totalmente fiable, estable, segura y que está en condiciones de prestar el servicio para el que fue diseñada".



Adicionalmente, indicó que adelantará la ejecución de una prueba de carga.



Por su parte el Fondo de Adaptación indicó que está a la espera de un pronunciamiento oficial por parte del interventor sobre el recibo o no a satisfacción del puente Hisgaura, conforme con la realización de pruebas que garanticen su estabilidad y calidad.



De acuerdo con el Fondo, el pasado 31 de agosto de 2018 se venció el plazo que tenía el contratista para la entrega definitiva de la infraestructura.



“La interventoría manifestó que la obra no fue entregada en las condiciones pactadas”, señaló la entidad gubernamental responsable del proyecto.



Según el ente, una vez se reciba el informe del interventor, el Instituto Nacional de Vías (Invias) hará un pronunciamiento técnico de su competencia.



