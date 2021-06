No hay tumbas para tantos muertos por covid en municipio de Cauca

Autoridades de Santander de Quilichao, en el norte del Cauca, informaron que el cementerio principal de ese municipio está al tope y que eso los obliga a tomar medidas especiales.

“El parque cementerio de Santander de Quilichao está colapsado en estos momentos. Los servicios que presta son, por supuesto, humanitarios para todos los quilichagueños, pero en estos momentos tenemos problemas con la operación, en razón a los fallecimientos por covid-19, principalmente”, indicó el secretario de gobierno municipal, Iván Carvajal Hurtado.



(Puede interesarle: La tragedia de los Riatiga: el covid mató a ocho de sus integrantes)



Por su parte, el sacerdote Héctor de Jesús Holguín, párroco de la Iglesia San Antonio y administrador del parque cementerio central, este tiene una capacidad actual de 64 cupos en tierra y 80 en bóvedas, lo que generó alerta debido al alto número de contagios del nuevo coronavirus y fallecidos que se vienen registrando en esta población.



Hasta la fecha, ese municipio ha reportado 3.140 casos de covid-19. Además, el departamento se encuentra en alerta roja hospitalaria pues tiene una ocupación de camas de Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) superior al 85 %.



El secretario de gobierno municipal, junto al párroco de la Iglesia San Antonio y el secretario local de salud, Jesús Alberto Meléndez, anunciaron cinco medidas:



No se recibirán difuntos que vengan de otras ciudades para inhumación en el cementerio. Se exhorta a la comunidad para que opten por la cremación cuando sus familiares mueran por covid en otras ciudades.



(Le recomendamos: 29.995 contagios nuevos y 645 muertes más por covid-19 en Colombia)



Es obligación de los familiares de exhumar y pasar a osario las tumbas tanto en tierra como en bóveda que vayan a cumplir cuatro años.



La administración del cementerio se ve obligado a habilitar nuevos espacios para la inhumación de cadáveres.



De la forma como abordemos esta emergencia podremos garantizar la sostenibilidad futura del cementerio para que los quilichagüeños puedan seguir contando con este servicio humanitario.



El aforo máximo en el cementerio es de 15 personas.



(Además puede leer: Campesinos de Meta y Guaviare rompen diálogos con voceros del Gobierno)



Es importante también que la comunidad en general cumpla con los protocolos de bioseguridad, no podrán hacerse aglomeraciones alrededor de estas actividades. Lo primero siempre será practicar las medidas de autoprotección. Entre ellas: aplicarse la vacuna contra el covid-19 tan pronto como pueda. Use una mascarilla que le cubra la nariz y la boca para protegerse y proteger a los demás.



Además, evite las multitudes y los espacios interiores con mala ventilación. Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón. Use desinfectante de manos si no dispone de agua y jabón”, sostuvo el secretario de salud del municipio.



En el reciente informe del Ministerio de Salud, el departamento del Cauca reportó 360 nuevos casos positivos de covid-19. El municipio con más casos es Popayán con 188, seguido de Santander de Quilichao con 61. Solo en lo corrido de junio han muerto 13 personas en esta localidad.

Más contenido de Colombia

El 60% de los magdalenenses viven en condiciones de pobreza

Demandan a gobernador Caicedo por cambio en colores institucionales