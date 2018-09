Turista bogotano se lanzó de un cerro en El Rodadero

Las vacaciones de un turista bogotano en Santa Marta por poco terminan en tragedia, luego que, según versiones, de manera voluntaria, decidiera en horas de la madrugada de este domingo lanzarse al mar desde uno de los cerros del Balneario Turístico El Rodadero.

De acuerdo con la Policía, el joven de 21 años estaba bajo los efectos del alcohol y sustancias alucinógenas cuando tomó la decisión de tirarse al vacío.



Según les expresó a sus acompañantes: "Quería disfrutar de un baño, pero la playa estaba muy lejos".



El episodio ocurrió promediando las 3:00 a.m. El turista había estado con familiares y amigos compartiendo en una fiesta en un reconocido establecimiento, ubicado en la parte alta de El Rodadero.



Manifestaron testigos que en medio de la alegría, el hombre sorprendió a todos con su impulso de lanzarse al mar desde la altura y no le dio tiempo a ninguno de reaccionar para evitarlo, pues en cuestión de segundos ya estaba 'volando' a cumplir su propósito.



Milagrosamente la historia no tuvo un final fatal porque alcanzó a tropezar en la montaña y rodó varios metros.



Los acompañantes angustiados se comunicaron al número de emergencia y solicitaron la atención para el joven lesionado, que fue identificados como Marcos Daniel Ferrer Loaiza.



De inmediato paramédicos le brindaron los primeros auxilios y lo condujeron a un centro médico, donde los médicos informaron que aunque sufrió lesiones severas, se encuentra fuera de peligro.

Roger Urieles V.

Especial para EL TIEMPO

Santa Marta