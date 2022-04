De 215 cámaras de seguridad instaladas en Santa Marta sólo seis están en funcionamiento, según denunciaron los concejales en un debate de control público donde hicieron duros cuestionamientos a la Alcaldía y la Policía.



Los concejales denunciaron que las inversiones que ha hecho la administración en tecnología, que superan los 14 mil millones de pesos, no se ven reflejados en resultados que permitan reducir la delincuencia.

Según fue reportado por las autoridades, en lo que va del año, en la capital del Magdalena se han registrado 1077 casos de hurtos denunciados oficialmente.



Los concejales advirtieron que Santa Marta está sitiada por la delincuencia y criminalidad, y se evidencia en el aumento de ajustes de cuentas, tráfico de armas, homicidios y el microtráfico.

La concejal Miguelina Pacheco, dijo que lo que más preocupa de este tema, es que las autoridades parecen incapaces de contrarrestar el actual panorama de inseguridad.



Pacheco denunció que la Sala Integrada de Emergencias y Seguridad (SIES), inaugurada en diciembre de 2019 y mostrada como la mejor del país actualmente no cumpla su objetivo social.



“Da vergüenza que haya pasado tanto tiempo y la operatividad de la Sala SIES sea nula. Da pena que de las 215 cámaras instaladas para este servicio hoy solo funcione el 3%, o sea, 6. Preocupa porque cada cámara tiene un valor de $50 millones. Es decir, hay más de $9 mil millones que no están en uso. Es un claro detrimento”, señaló.



Los concejales señalaron que existe un grave detrimento patrimonial en la operatividad de la red tecnológica de seguridad. Lo anterior teniendo en cuenta que entre 2013 y 2017 la Alcaldía suscribió convenios por 14.100 millones de pesos para aumentar el número de cámaras, dispositivos y equipos; sin embargo la mayoría están fuera de servicio.



El concejal Enrique González, por su parte, criticó que no haya un funcionario nombrado en propiedad en la Secretaría de Seguridad a pesar de la necesidad que existe de que se generen gestiones y estrategia para contrarrestar el panorama de violencia y delincuencia que enfrenta la ciudad.



“Al frente de esta cartera debe haber una persona con planes claros y con estrategias de choque”, indicó el coadministrador.

Necesidades de la Policía

En su intervención ante el Concejo, el comandante de la Policía Metropolitana, coronel Jesús Manuel de los Reyes dijo que es necesario renovar el parque automotor para los 50 cuadrantes que hay en la ciudad de Santa Marta.



En ese sentido, precisó que se requieren urgentemente 20 motocicletas y más drones para los operativos aéreos.



El oficial estableció compromisos puntuales con los concejales para fortalecer la labores de vigilancia en las zonas más álgidas y entregar mejores resultados en materia de capturas y control de delitos.Por Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv